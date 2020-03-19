天文台料未來9日相對濕度最高95%或以上　下周溫暖部分時間有陽光

踏入春季，近日本港潮濕有雨。繼昨日（18日）天文台發出黃色暴雨警告後，今日（19日）仍然有驟雨。天文台預測，廣東沿岸未來一兩日有幾陣驟雨。受一股海洋氣流影響，下周初沿岸地區潮濕有霧，日間溫暖，料一股清勁的偏東氣流會在下周中期影響該區。 天文台預測，未來九日相對濕度最高均為95%或以上，下周日（22日）及下周一（23日）最高相對濕度更高達100%，抽濕機又是出動的時候。

天文台預測，未來九日相對濕度最高均為95%或以上。（天文台網頁截圖）

天文台指，一道低壓槽正為廣東帶來驟雨。料本港今日多雲，有幾陣驟雨，晚上能見度較低，吹微風。展望明日（20日）有幾陣驟雨，周末期間有霧，下周日、一則部分時間有陽光及溫暖。

明日是24節氣中的春分，代表天氣慢慢轉暖，雨水相對增多，而且空氣非常潮濕。天文台預測，明日多雲，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴，早晚能見度較低。氣溫介乎20至23度，相對濕度為75%至95%。

天文台又預料，下周日及下周一部分時間有陽光，早晚潮濕有霧。氣溫同樣介乎22至27度，相對濕度最高達100%。