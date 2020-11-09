雙颱風｜艾濤及環高風接風　天文台料本港南方800公里外掠過

即將踏入11月中旬，南海「風接風」的情況仍未完結，熱帶風暴艾濤和熱帶低氣壓環高分別於今日（9日）命名，分別集結在胡志明市之東北偏東約580公里，以及馬尼拉之東南偏東約1,140公里。根據天文台的預測路徑，兩個熱帶氣旋均在香港800公里範圍外掠過，天文台預測受環高影響，廣東沿岸屆時廣東沿岸雲量增多，而九天天氣預報未見本港風力會大增。

天文台預料，環高進入南海中部後，屆時廣東沿岸雲量增多。（資料圖片／張浩維攝）

艾濤吹襲越南南部後消散

天文台表示，截至今日下午4時，熱帶風暴艾濤集結在越南南部胡志明市之東北偏東約580公里，預料向西或西南偏西移動，時速約20公里，中心附近最高持續風速每小時75公里，預料今明兩日移向越南南部，但強度不會進一步升級，進入內陸後逐漸消散。

除了艾濤外，位於菲律賓以東海域的低壓區，今日亦已增強為熱帶低氣壓，命名為環高。天文台指，今日下午4時，環高集結在馬尼拉之東南偏東約1,140公里，預料向西北移動，時速約18公里，移向菲律賓並逐漸增強至颱風級別，其後一直維持強度，中心附近最高持續風速約120公里。

根據天文台的預測路徑，艾濤和環高均只在香港以南800公里範圍外掠過，與本港保持一定距離，料不會威脅香港。而天文台預測環高會在未來兩三日移向菲律賓並逐漸增強，隨後進入南海中部，屆時廣東沿岸雲量增多。