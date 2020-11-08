天文台料菲律賓近岸有低壓區生成　移向越南中部　南海或再有颱風

踏入11月，進入南海的熱帶氣旋仍接踵而來。熱帶氣旋艾莎尼進入本港400公里範圍並已消散，惟天文台預料位於菲律賓附近的廣闊低壓區會在未來兩三日逐漸發展，並橫過南海南部，對位處南海北部的香港影響不大。內地中央氣象台亦表示，今早在菲律賓西部近海海面有熱帶低氣壓生成，料今晚至明日會升級至熱帶風暴級別，逐漸移向越南中南部沿海，料最強級別可達強熱帶風暴。 參考歐美預報，緊隨其後在本周後期另有一個熱帶氣旋進入南海，料可達颱風級別，其後亦移向越南，意味至月中風季或仍未完結。

艾莎尼港東面400公里遭東北季候風「殺死」

受乾燥的東北季候風削弱，熱帶氣旋艾莎尼靠近本港時已減弱成低壓區，對港未構成威脅。

送走艾莎尼，並未為今年風季劃上句號。天文台今預告，位於菲律賓附近的廣闊低壓區正為該區帶來不穩定天氣，會在未來兩三日逐漸發展，並橫過南海南部。根據天文台九天天氣預報，未來一周本港主要受東北季候風影響，天晴乾燥，而本港位處南海北部，因此料該即將生成的熱帶氣旋對本港天氣未有影響。

內地中央氣象台亦表示，今早在菲律賓西部近海海面有熱帶低壓生成，在上午8時其中心位於海南三沙市永興島東偏南方約930公里，中心附近最大風力有7級（14米/秒），中心最低氣壓為1002 hPa。中央氣象台預計，低壓中心將以每小時約25公里速度向偏西方向移動，將於今晚到明日日間發展成熱帶風暴級別，逐漸趨向越南中南部沿海，且強度逐漸加強，預計最大強度可達熱帶風暴級或強熱帶風暴級別。

歐美預測：本周後期入南海熱帶氣旋強度更大

此外，參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，一個熱帶氣旋今日進入南海，逐漸升級成熱帶風暴級別，逐漸移向越南。至周四（12日），另一個熱帶氣旋緊隨其後進入南海，並逐漸增強，翌日海平面中心氣壓最低只有963 hPa，即可達颱風級別，其後同樣移向越南。

至於美國全球預報系統（GFS），同樣出現上述兩個熱帶氣旋蹤影，預料本周後期進入南海的熱帶氣旋，最高可達熱帶風暴級別。

▼ECMWF預測▼

▼GFS預測▼

+ 2 + 2 + 2

本周中期風勢稍增強 離岸風力達3號波

回看本港，乾燥的東北季候風會在本周持續為華南帶來普遍晴朗的天氣，該區早晚稍涼，內陸地區日夜溫差較大，料未來多日有陽光，且天氣乾燥，市區日夜溫差約5至6度。

天文台預測，周二（10日）至周四（12日）離岸風間中達6級，即達3號風球風力，當中周三（11日）市區最低氣溫只有攝氏20度，天氣稍涼，周末至下周初雲量開始增多，短暫時間有陽光。