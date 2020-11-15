天文台預測周二起迎雨天至周末　下周日「小雪」陽光再現最低22度

強烈熱帶風暴環高逐漸遠離本港，天文台預測現時影響華南沿岸的東北季候風會在本周中後期緩和，本港隨之天氣溫暖，較為潮濕，料周五（20日）市區最高氣溫回升至攝氏28度，最高相對濕度達95%。 下周日（22日）是二十四節氣中的小雪，意味天氣將漸冷。天文台預測日間短暫時間有陽光，市區最低氣溫稍回落至22度，至下周二（24日）進一步降至21度。

天文台預測，下周初再迎乾燥天氣。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

在正午12時，環高集結在峴港之西北約200公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，移向越南中部並減弱，而環高相關的雲帶正覆蓋廣東。天文台預測，下午短暫時間有陽光及乾燥，今晚大致多雲，氣溫介乎22至25度。

環高會在今日移向越南中部。（天文台網站截圖）

高空反氣旋會在未來一兩日稍為增強，廣東地區天色明朗，本港明日（16日）部分時間有陽光，但周二（17日）開始有一兩陣微雨，下雨天料持續至周末。天文台解釋，預料現時影響華南沿岸的東北季候風會在本周中後期緩和，該區天氣溫暖，較為潮濕，故本港氣溫稍回升，至周五市區最高氣溫達28度，最高相對濕度達95%。

一股東北季候風補充會在周六抵達華南，當日本港仍大致多雲，有一兩陣雨，初時能見度較低，但翌日，即二十四節氣中的小雪開始陽光再現，日間短暫時間有陽光，且最低氣溫稍降至22度，隨後兩日部分時間有陽光及乾燥，市區最低氣溫進一步降至21度。