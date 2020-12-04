天文台今錄13.8度入冬最低　多區得僅12度　未來兩三天日夜溫差大

本港天氣近日明顯轉涼，天文台今日（4日）早上錄得最低氣溫13.8度，是今年入冬以來的最低紀錄，新界部分地區氣溫則降至12度或以下。明日（5日）天氣繼續清涼，料市區最低氣溫僅得攝氏14度，而最高則料為21度，即溫差達7度。 天文台預測，東北季候風會在未來兩三日為廣東沿岸帶來晴朗乾燥的天氣，早上相當清涼，日夜溫差較大。料下周中後期季候風緩和，沿岸地區氣溫稍為回升，南海北部雲量增多。

踏入12月，本港終於有冬天感覺。天文台今日錄得最低氣溫13.8度，與昨日（3日）錄得最高的20.6度相比，溫差近7度。石崗、流浮山及屯門等最低則只有約12度，大埔及打鼓嶺及分別只得11.9及11.8度；大帽山亦低見4.6度。

天文台指，一股清勁至強風程度的東北季候風正影響廣東。預料今日天晴乾燥，早晚清涼。吹和緩至清勁北風，初時離岸間中吹強風。展望未來兩三日天晴乾燥，早上仍然清涼，日夜溫差較大。

天文台料明日（5日）天晴乾燥，早上相當清涼。氣溫則介乎14至21度，溫差達7度；而上水、屯門、大埔等只得12度，而打鼓嶺則低見11度。相對濕度則為40%至70%，明天氣乾燥有寒意，市民要穿厚衣保暖。天氣料下周中後期才回暖，天文台料下周四（10日）早晚多雲，日間短暫時間有陽光，料最低氣溫徘徊在19至20度，而最高則為約24度。