天文台今冬首發寒冷天氣警告　預測明早市區低至12度

香港天文台在今日晚上（16日）10時，發出今年冬季首個寒冷天氣警告。天文台預測本港明日早上天氣寒冷，明日市區最低氣溫約在12度左右，新界會再低兩三度。天文台提醒市民應注意保暖，多穿禦寒衣物，並應保持室內空氣流通。市民亦應避免長時間置身在寒風中，以免著涼而影響健康。

天文台九天天氣預報。（天文台網頁截圖)

天文台預測，本港地區今晚及明日大致多雲。明早天氣寒冷，市區最低氣溫約12度，新界再低兩三度。日間短暫時間有陽光及乾燥，最高氣溫約17度。吹和緩北至東北風，風勢間中清勁。展望隨後一兩日早上仍然相當清涼，下週初早上寒冷，日夜溫差較大。

天文台指，冬季季候風會在未來數天影響華南，預料一股季候風補充會在星期六抵達廣東沿岸，隨後一兩日該區早上寒冷。受相關的乾燥氣流影響，下週初華南天氣轉晴，日夜溫差較大。

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衞生署衞生防護中心表示，由於天氣寒冷，市民特別是長者和長期病患者應採取適當措施，保障健康。中心提醒市民，寒冷天氣容易引起或加劇疾病，長者、心臟或呼吸系統疾病患者和其他長期病患者應特別小心。

由於天氣嚴寒，社會福利署特別提醒長者注意保重身體，並呼籲其親友和鄰居多關心及慰問體弱長者的身體狀況，尤其是獨居長者。有需要時可致電社署熱線求助，電話23432255。