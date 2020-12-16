天文台料下周氣溫急跌　下周一冬至最低12度　料寒冷天氣警告生效

【寒冷天氣警告／冬至／季候風】本港冬日轉冷，天文台表示，冬季季候風會在未來數天影響華南，預料一股季候風補充會在本周六(19日）抵達廣東沿岸，隨後一兩日該區早上寒冷。受相關的乾燥氣流影響，下周初華南天氣轉晴，日夜溫差較大。

天文台今早（16日)再調低氣溫預測，下周日（20日）至下周二（12月22日）各下調1度，其中周日及周一冬至（21日)更低見12度，屬寒冷程度，或成入冬以來最低紀錄，清晨時分上水、大埔及天水圍等地區，更跌至只有10度，料寒冷天氣警告會生效。

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本港地區下午及今晚天氣預測方面，大致多雲及天氣清涼。下午部分時間天色明朗及乾燥 。 吹和緩北至東北風，離岸風勢間中清勁。展望未來兩三日早上仍然 相當清涼。下周初早上寒冷，日夜溫差較大。

天文台預報顯示，周日及周一氣溫低見12度。(天文台截圖)

今年冬至或近6年最冷

天文台九天天氣預報顯示，天文台調低周日（20日）至下周二（12月22日）的氣溫預測，周日及周一冬至最低氣溫將跌至12度，其中上水、大埔及天水圍等地區，較市區低一、兩度，打鼓嶺甚至會跌至10度低溫。據天文台資料，近年冬至低於12度要數到2014年，當年錄得10.９度低溫，因此今年冬至或是近6年最冷冬至。

至於平安夜（24日）及聖誕日（25日），天文台預測最低氣溫分別為16度及17度，其中平安夜短暫時間有陽光，初時有一兩陣微雨。