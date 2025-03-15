天文台：下午3時黃色暴雨警告信號生效　短期內或受冰雹影響

天文台於今日(15日)下午2時48分發出特別天氣提示指， 預料本港在短期內可能受冰雹影響。較早時提醒市民，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，又預料高達每小時90公里或以上的猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。



天文台於今日(15日)下午2時48分發出特別天氣提示指， 預料本港在短期內可能受冰雹影響。又指未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。(天文台網頁截圖)

天文台於下午1時35分發出特別天氣提示，指未來兩三小時本港局部地區有狂風雷暴。(天文台網頁截圖)

▼3月15日 尖沙咀海旁出現海霧▼



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【15:05】 預料猛烈陣風繼續吹襲香港。天文台呼籲，市民如身處室外，請立刻到安全地方躲避。 在下午3時正左右，流浮山錄得每小時超過90公里的猛烈陣風。

【15:00】 黃色暴雨警告信號生效。

【14:48】本港短期內可能受冰雹影響。

【14:40】天文台特別天氣提示，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【14:30】天文台特別天氣提示，預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。

【14:26】 天文台特別天氣提示，位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸移近本港，預料未來兩三小時本港雨勢較大及有強烈狂風雷暴。市民請提高警惕。

【13:35】 天文台特別天氣提示，一個強雷雨區正影響廣東西部沿岸，並在未來兩三小時可能影響珠江口一帶，局部地區會有狂風雷暴。市民請留意天氣變化。

▼3月2日 霧鎖維港掀拍攝潮▼



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東北季候風下周後期漸緩和 天氣持續晴朗乾燥

天文台表示，受東北季候風影響，明日(16 日)華南沿岸地區天氣轉涼，風勢頗大，隨後兩三日天色好轉，早晚清涼，日間非常乾燥。預料東北季候風會在下周後期逐漸緩和，廣東地區氣溫回升，天氣持續晴朗及乾燥。

▼天文台九天天氣預報▼

