打風｜天文台料低壓區周末逼港 消委會3招揀吸濕劑 放衣櫃選這款

天文台｜潮濕｜消委會吸濕劑2025｜天文台指，現時位於呂宋附近的低壓區會逐漸發展為熱帶氣旋，本港受其影響，料周六（23日）天氣會急速轉壞，本港或迎來狂風驟雨及雷暴，預料明日至下周日（23日至31日）將一連九日雨，濕度高達95%。



持續幾天下雨，屋企肯定變得勁潮濕！放在櫃內的物品就有機會發霉，需要用上吸濕劑助「去濕」。消委會曾測試市面上的家用吸濕劑，並教大家不同吸濕劑的用途讓你更有效去濕，放櫃內最好選一款！想知更多即看內文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

天文台料周六迎狂風驟雨及雷暴

天文台預料，位於呂宋的低壓區將進入南海並增強為熱帶氣旋，並會在今晚進入本港800公里範圍，屆時天文台會發出一號戒備信號。該熱帶氣旋會在週末期間橫過南海中北部並逐漸增強，與本港保持約500公里或以上的距離。

受其影響，天文台預料本港周六天氣急轉壞，屆時或迎來狂風驟雨及雷暴，海有湧浪，離岸及高地間中吹6級風。而廣闊低壓槽會在下周中至後期影響南海中北部，該區天氣仍然不穩定。據天文台九天天氣預報，本港明日起至下周日將一連九日雨，濕度高達95%。

天文台九天天氣預報預料，本港將一連九日有雨。（天文台官網截圖）

持續幾天下雨，家中肯定變得濕漉漉，放在櫃內的物品就有機會發霉，需要用上吸濕劑助「去濕」。但是，吸濕劑又該如何選擇？

消委會測試20款家用吸濕劑 3招教選吸濕劑

消委會曾測試20款家用吸濕劑，包括袋裝、盒裝及條裝吸濕劑，指出除了在選購時需要留意包裝完整性，因應家中不同環境，亦應使用不同類型的吸濕劑才能有助「去濕」。

消委會選吸濕劑貼士【1】盒裝吸濕劑放衣櫃、鞋櫃

消委會指，盒裝吸濕劑體積較大，擺放在衣櫃、鞋櫃或衣箱等會有更佳的吸濕效果。

消委會選吸濕劑貼士【2】袋裝吸濕劑放小型儲物箱

袋裝吸濕劑體積較小，擺放在掛衣袋、細小抽屜或小型儲物箱中較佳。如果要將食物保持乾爽，應留意吸濕劑是否含防霉劑或抗菌劑。

含防霉劑（登記編號 1P81）的樣本，須存放在遠離食物或飲品的地方。（消委會圖片）

消委會選吸濕劑貼士【3】條裝吸濕劑放細小衣櫃

條裝吸濕劑設計狹長及重心低，不易翻倒，吸濕速度較快，可放在細小的衣櫃、不常開的儲物櫃或櫥櫃中吸濕。

消委會亦提醒，有需要將物品盡快吸濕的話，可考慮初期吸濕較快的產品。如果時常打開衣櫃或容器，吸濕速度較會慢，而吸濕劑分量多的產品，使用時間可能較長。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略