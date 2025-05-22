酷熱天氣｜今日局部有驟雨　與明日均達33度　周末炎熱有幾陣驟雨

酷熱天氣警告繼續生效。天文台於今日（5月22日）清晨6時45分再發特別天氣提示，稱天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分。天文台指出，一股偏南氣流正影響華南沿岸，預測本港今日部份時間有陽光，局部地區有驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度；吹輕微至和緩偏南風。



天文台展望，明日（23日）部份時間有陽光，日間酷熱。周末有幾陣驟雨，漸轉吹和緩東北風。下周初氣溫稍為下降。



圖為截至5月22日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼5月15日 天晴炎熱下設法消暑▼



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將受低壓槽影響 下周中期天氣漸轉不穩

天文台指出，高空反氣旋會在今明兩日為南海北部帶來大致良好的天氣，廣東沿岸天氣酷熱。一道低壓槽會在星期六靠近華南沿岸，該區有幾陣驟雨。受偏東氣流影響，下周初廣東沿岸氣溫稍為下降。預料另一道低壓槽會在下周中期影響華南，該區天氣漸轉不穩定。

▼4月15日 天文台發出最早酷熱天氣警告▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至5月22日凌晨3時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

至下周五均有驟雨 下周三及四有幾陣雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（23日）至下周五（30日）均有驟雨，明日酷熱達33度，料局部地區有驟雨，周六（24日）最高仍達32度。下周日（25日）至下周二（27日）均有一兩陣驟雨，其中下周一（26日）最高29度，周日及周二最高30度。

下周三（28日）及下周四（29日）間中有驟雨及幾陣雷暴，最高氣溫稍降至29度。下周五最高30度，料有幾陣驟雨。