香港落雪？網民看圖估月中寒潮襲港降至1度　天文台：機會相當微

香港近日降溫，今早（7日）天文台錄得最低氣溫10.9度，是入冬以來最低紀錄。有網民在連登討論區上載天文台「地球天氣」網頁中的「歐洲中期天氣預報中心」（ECMWF）截圖，指1月中代表氣溫預測呈現紫藍色，市區氣溫急跌至1度甚至更低，引發網民熱議是否會落雪，瘋傳一日。



不過只要知兩件事，就可看出純是網民炒作。一是看天文台九天天氣預報（即8日至於16日），料未來市區氣溫（天文台尖沙咀總部）氣溫介乎11至21度，日日天晴乾燥，相對濕度低至25%，降雨的機率為最低；二是懂看「地球天氣」網頁，只要點擊香港位置，就可看到ECMWF預未來半個月香港氣溫最低11度，月中日間升至20度以上，與網民看圖靠估相差甚遠。



天文台科學主任下午指出 ，根據天文台未來9日天氣預報，本港出現降雪的機會相當微相當微。



▼ 2016年1月24日，香港迎來自1957年最寒冷的一天，當日曾發生冰封大帽山 ▼



近日網上流傳一張聲稱來自歐洲中期預報中心（ECMWF）的電腦模型圖片，預測一股強烈東北季候風可能於本月中下旬影響華南地區，香港鄰近地區氣溫只有至5至8度，而北面更廣泛地區可能只有攝氏0度左右。模型亦指，1月10日至15日期間，強風可能加劇風寒效應，使體感溫度更低。

該圖其實是在天文台「地球天氣」網頁截圖。

天文台科學主任（預報業務）范文熙指，降雪是一種固態降水，要符合降雪條件，空中至地面溫度需達零度或以下，令雪花在下降過程中不會融化。倘若天地面氣乾燥，即使地面溫度稍高零點幾度，仍有機會保留雪花。根據天文台未來9日天氣預報，本港出現降雪的機會相當微。

根據香港天文台天氣預報，未來9日（即8日至於16日）氣溫介乎11至21度。隨著季候風在周末稍為緩和，華南氣溫略為回升.（天文台網站）

該圖片隨即引起關注，亦有不少人討論香港會否降雪。不過根據香港天文台天氣預報，未來9日（即8日至於16日）氣溫介乎11至21度。

天文台指，受乾燥的冬季季候風持續影響，未來一兩日廣東普遍晴朗，早上寒冷。隨著季候風在周末稍為緩和，華南氣溫略為回升，早上仍然清涼。預料一股偏東氣流會在下週初影響華南沿岸，該區風勢頗大。而乾燥的東北季候風會在下週中期為廣東沿岸帶來普遍晴朗的天氣。

▼1月2日 市區早上氣溫12.8度創入冬新低▼



降雪在香港相當罕見，自1948年以來僅有四次降雪報告，分別在 1967年2月2日、1967年12月13日、1971年1月29日及1975年12月14日。第一個報告的地點是在歌連臣角懲教所，而另外三個報告均在大帽山近山頂的位置。