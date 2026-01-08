寒冷天氣警告｜天文台：今早市區約11度　新界局部降至7度或以下

寒冷天氣及霜凍警告警告生效。天文台今晨（1月8日）指出，冬季季候風正影響廣東沿岸。本港今早寒冷，市區氣溫下降至11、12度左右，而由於天朗氣清，新界部份地區輻射冷卻尤其明顯，氣溫更降至7度或以下。截至今日清晨5時40分，天文台錄得12.1度，觀塘11.1度、黃大仙11.3度。新界方面，沙田錄得10.5度、大埔9.5度、上水10.4度，全港以大帽山3.9度最為低溫。



天文台預測，本港今日天晴，早上寒冷。日間非常乾燥，相對濕度最低約25%，最高氣溫約17度；吹和緩北至東北風，初時離岸風勢間中清勁。天文台展望， 明日（9日）天晴及非常乾燥，早上仍然寒冷。周末期間氣溫稍為回升，但早上天氣清涼。下周初部份時間有陽光及乾燥。



圖為截至1月8日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼1月2日 市區早上氣溫12.8度創入冬新低▼



周末氣溫略為回升 早上仍然清涼

天文台指出，受乾燥的冬季季候風持續影響，今明兩日廣東普遍晴朗，早上寒冷。隨著季候風在周末稍為緩和，華南氣溫略為回升，早上仍然清涼。預料一股偏東氣流會在下周初影響華南沿岸，該區風勢頗大。而乾燥的東北季候風會在下周中期為廣東沿岸帶來普遍晴朗的天氣。

天文台昨晚下調今早氣溫預測 料市區最低10度

天文台昨晚9時50分更新九天天氣預報，預測今日北至東北風5級，初時離岸6級，高地達8級，天晴，早上寒冷，並調低今日市區氣溫預測，由原料最低11度，下調至10度，相對濕度最低25%，最高55%，非常乾燥。

▼1月4日 機場數十棵紫花風鈴木盛開▼



▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月8日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

至下周五均乾燥 下周中期普遍晴朗

天文台的九天天氣預報顯示，明日（9日） 天晴，早上寒冷，日間非常乾燥，料介乎12至19度。周六（10日）天晴，早上清涼，日間非常乾燥，最高21度、最低14度。下周日（11日）大致天晴，日間乾燥，料介乎15至20度。

下周一（12日）大致多雲，日間部份時間有陽光及乾燥，最低仍為15度，最高19度。 下周二（13日）及下周三（14日）均大致天晴及乾燥，最低均16度，最高分別22度及21度。下周四（15日）及下周五（16日）部份時間有陽光。日間乾燥，同介乎16至21度之間。