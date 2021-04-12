天文台指高空反氣旋影響　明有地區氣溫升至31度　周三起連日有雨

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-12 12:51

一股清勁至強風程度的偏東氣流將至，天文台預測周三（14日）起一連四日多雲有雨；其後一股乾燥的偏東氣流會在下周初抵達華南沿岸，本港稍轉涼，市區最低氣溫跌至攝氏21度，部分新界地區更跌至1字頭。 此外，歐美天氣預報均預測，菲律賓以東海域將有熱帶氣旋生成，並在下周一（19日）升級至超強颱風程度。但按其預測移動路徑，料不會進入南海範圍，並趨向日本東面海域。

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本港今早天陰陰，多區最低氣溫跌至1字頭。高空反氣旋正為華南沿岸及南海北部帶來普遍晴朗的天氣，天文台表示今日大致天晴，市區氣溫介乎22至28度，料高空反氣旋的影響持續，明日繼續迎來晴天，市區氣溫進一步升至29度。參考自動分區天氣預報，明午石崗、上水、打鼓嶺進一步升溫至31度。

一股清勁至強風程度的偏東氣流會在本周中後期影響廣東沿岸，天文台預測，周三（14日）早上沿岸有薄霧，大致多雲及有一兩陣雨，其後數天轉趨有幾陣雨，料下雨天持續至周六（17日）。

天文台又預料，另一股乾燥的偏東氣流會在下周初抵達華南沿岸，本港下周一陽光再現，但天氣仍較涼，市區最低氣溫跌至21度；翌日（20日）是二十四節氣中的「穀雨」，料短暫時間有陽光，氣溫介乎22至26度。

（天文台網站截圖）

▼ECMWF預測▼

▼GFS預測▼

此外，歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，周四（15日）在菲律賓以東海域將有熱帶氣旋形成，並在數天內迅速增強，至下周一（19日）更升級至超強颱風程度，並向北偏東方向移動。至於美國全球預報系統（GFS），則預測其移動路徑正趨向日本東面海域。