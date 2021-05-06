天文台預測周六市區高見32度　母親節天晴炎熱　下周迎連日驟雨

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-06 12:52

【母親節天氣】本港漸趨炎熱，天文台預測未來三日大致天晴及炎熱，周六（8日）市區高見攝氏32度，打鼓嶺、上水及石崗更有機會升溫至33度，迎來熱辣辣短暫假期。周日母親節天文台預測氣溫介乎26至31度，天晴炎熱，但局部地區有驟雨。 受一股偏南氣流影響，下周有幾陣驟雨，但下雨天明顯未為本港降溫，加上部分時間有陽光，市區仍高見31度；至下周三（12日）起驟雨增多，局部地區有雷暴，料雨天持續至5月中。

天文台預測未來三日大致天晴及炎熱。（資料圖片 / 李澤彤攝）

今日陽光普照，隨著高空反氣旋增強，天文台預測明日至下周日（7至9日）大致天晴及炎熱，雖然周末局部地區有驟雨，但天氣仍十分熱辣辣，市區最高氣溫升至32度。參考自動分區天氣預報，周五至下周一下午時分，打鼓嶺、上水及石崗均有機會升溫至33度。

受一股偏南氣流影響，下周有幾陣驟雨。天文台預測，下周連日有雨，初期部分時間有陽光及炎熱，市區高見31度；隨偏南氣流會在下周中期漸轉活躍，廣東沿岸驟雨較多，本港在下周三轉為有幾陣驟雨、局部地區有雷暴，市區最高氣溫降回2字頭。近下周末，天文台料氣溫微升，市區高見30度，部分時間有陽光，但仍有幾陣驟雨。

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