天文台料周六起連續三日達33度　一區35度　或發今年首個酷熱警告

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-11 13:05

5月後本港漸步入夏天，今個周末更料會「熱辣辣」。天文台預測，受偏南氣流影響，華南沿岸未來兩、三日天氣持續炎熱，局部地區亦有幾陣驟雨。高空反氣旋會在周末及下周初，為中國東南沿岸帶來普遍晴朗及酷熱天氣，周六（15日）起一連三日市區氣溫料高見攝氏33度，上水更料達35度，或發出今年首個酷熱天氣警告。 今日（11日）正午時分，各區氣溫普遍上升至30度或以上，其中大美督一度錄得34.7度高溫；長洲達34度；赤鱲角錄得33.8度，打鼓嶺亦錄得33.7度。

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天文台指一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來炎熱的天氣；今日（11日）正午時分，各區氣溫普遍上升至30度或以上。今日天氣炎熱，部分時間有陽光，局部地區有幾陣驟雨；吹和緩偏南風。天文台亦發出特別天氣提示，指天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分。

展望未來兩、三日天氣炎熱及短暫時間有陽光，局部地區亦有幾陣驟雨。天文台預料周六起，本港天氣達酷熱程度，周六及周日（15及16日）亦大致天晴，日間酷熱，而下周一（17日）則部分時間有陽光，日間酷熱。一連三日市區最高氣溫均高見33度，而周六長洲、石崗等地區達34度，上水更預料有35度。

目前本港今年錄得最高氣溫為4月23日的32.6度，如周六市區最高氣溫達33度，則會刷新今年新高，天文台或會發今年首個酷熱天氣警告。市民如在周末期間外出活動，則要留意身體健康狀況，亦須帶備食水及防曬用品以免中暑。

天文台又預料，一個廣闊低壓區會在下周中期為菲律賓南部帶來不穩定天氣。而本港下周二（18日）至下周四（20日）亦同樣部分時間有陽光，局部地區有驟雨。氣溫則稍為回落，氣溫介乎26至32度。

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