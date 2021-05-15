天文台料明繼續酷熱　市區高見34度三區或達36度　下周一驟雨雷暴

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-15 13:03

近日天氣酷熱難耐，但料仍要持續多數日。酷熱天氣警告生效24小時，今日（15日）正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度左右。天文台預測，副熱帶高壓脊會在明日（16日）為華南沿岸帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，市區氣溫高見34度，長洲、上水及打鼓嶺更料達36度。 天文台又預料一道低壓槽將會在下周一（17日）、二（18日）影響廣東，為該區帶來驟雨及雷暴。受偏南氣流影響，下周中後期廣東沿岸天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。

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夏日熱辣辣，天文台指副熱帶高壓脊正為華南沿岸帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，截至中午12時半，天文台錄得最高度33.1度，大美督更已錄得35.1度。天文台料今日大致天晴，下午天氣酷熱，吹和緩偏南風。展望明日（16日）大致天晴及酷熱。隨後一兩日有幾陣驟雨，部分時間有陽光。

天文台預測明日天氣繼續酷熱，大致天晴，但早上局部地區有驟雨。氣溫介乎28至34度，新界多區包括大埔及屯門等料達35度，而長洲、上水及打鼓嶺三區更高見36度。料酷熱天氣警告將於周末維持，市民如進行戶外活動應多補充水分和不要過度勞累，慎防中暑。

截至中午12時半，天文台錄得最高度33.1度，大美督更已錄得35.1度。（天文台網頁圖片）

至下周一（17日）則料部分時間有陽光，日間酷熱，稍後有幾陣驟雨及局部地區有雷暴；氣溫介乎28至33度。下周三（19日）為佛誕假期，天文台料當日部分時間有陽光，局部地區有驟雨；氣溫稍降至介乎28至32度。

另外，下周五（21日）為廿四節氣中的「小滿」，代表夏熟作物的籽粒開始飽滿，但還未成熟，天氣亦愈來愈熱。天文台料下周五部分時間有陽光，有幾陣驟雨；氣溫同樣介乎28至32度。

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