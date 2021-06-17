父親節｜天文台料有雨一區達34度　下周二起連續五日驟雨雷暴

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-06-17 13:12

近日本港陰晴不定，料未來數日亦繼續時晴時雨。天文台預測高空反氣旋會在未來數日為廣東帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，明日（18日）及周六（19日）市區氣溫亦料高見攝氏33度，上水更料連續兩日達35度。 天文台又預測，受一股西南氣流影響，周末至下周初該區會有幾陣驟雨，下周中後期則有大驟雨及雷暴。周日（20日）是一年一度的父親節，料當日部分時間有陽光，有一兩陣驟雨；氣溫介乎28至32度，而上水高見34度，市民外出慶祝緊記帶備雨具。

▼中環海傍藝術品《川流不熄》吸引大批市民「打卡」▼

+ 4 + 4 + 4

天文台指，一股西南氣流正影響廣東沿岸。今日（17日）正午時分，天文台錄得31.3度；新界部分地區氣溫上升至33度左右，大美督更高見35.2度，而酷熱天氣警告亦正生效。天文台料今日大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨；吹和緩西南風。展望未來兩三日部分時間有陽光及酷熱，局部地區有驟雨。

料明日及周六日間同樣酷熱，市區氣溫介乎29至33度；周六上水及打鼓嶺料高見35度，沙田及流浮山亦料達34度。周日（20日）則是父親節，不少市民或會與父親外出慶祝，天文台料當日部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。氣溫介乎28至32度，而上水亦見34度，達酷熱程度。

下周一（21日）是廿四節氣中的「夏至」，代表盛夏到來，亦是一年中白晝最長而黑夜最短的日子。天文台料今年夏至短暫時間有陽光，有幾陣驟雨；氣溫則介乎28至32度。

天文台又預料一道低壓槽會在下周中後期徘徊在華南沿岸，該區天氣不穩定，將有大驟雨及雷暴。料由下周二（22日）起連續五日有驟雨及雷暴，下周三（23日）雨勢有時頗大，氣溫亦稍降至介乎26至30度，市民屆時緊記帶備雨具。

▼2020年父親節撞正日食，一家大細觀賞盛況▼