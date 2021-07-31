酷熱天氣警告生效　兩區正午高見34度　天文台料明有雷暴、大驟雨

本港近日天氣不穩，經常時晴時雨。天文台預測，受活躍西南氣流影響，明日（8月1日）華南沿岸仍然間中有大驟雨及雷暴；料下周初廣東沿岸驟雨會稍為減少，但一道低壓槽會在下周中後期再度為區內帶來不穩定天氣。

天文台亦在今日（31日）上午11時45分，發出酷熱天氣警告，大美督及元朗更高見逾攝氏34度。下午部分時間有陽光及酷熱，但有幾陣驟雨，稍後局部地區更有雷暴。天文台又預料，本港其後九日均有雨，市民緊記帶同雨具外出。



▼7.4酷熱天氣下，龍尾泳灘人頭湧湧▼



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天文台表示，一股西南氣流正為南海北部帶來驟雨。預料今日下午部分時間有陽光及酷熱；有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴，吹和緩至清勁西南風。截至今日中午12時40分，天文台在市區錄得最高31.6度，而大美督及元朗更高見逾34度。

天文台展望明早大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，早上局部地區雨勢較大，下午短暫時間有陽光；氣溫則介乎27至32度。而隨後一、兩日仍有幾陣驟雨，至下周二（8月3日）則大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光；其後六日多雲、有驟雨，多日亦有雷暴。

「立秋」最高氣溫達31度

下周六（8月7日）為廿四節氣中的「立秋」，由於盛夏餘熱未消，仍然非常炎熱，故又有「秋老虎」之稱。天文台料當日大致多雲，間中有驟雨及雷暴；氣溫則介乎27至31度，未見酷熱。

▼7月19日 本港大風大雨▼

