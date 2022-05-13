天文台再發黃色暴雨警告　本港廣泛地區將受大雨影響｜放工注意

本港近日天氣持續不穩，今（13日）早天文台發出今年首個紅色暴雨警告。天文台於傍晚時分發出特別天氣提示，預告香港以西的雷雨區正逐漸東移，香港廣泛地區短期內受大雨影響，在未來一兩小時影響本港，呼籲市民應提高警惕，並在7時05分再發出兩日來第四個黃色暴雨警告信號。



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雷雨區正逐漸東移 料8時殺到

天文台於下午5時54分預告，位於香港以西的雷雨區正逐漸東移，並可能在未來一兩小時影響本港。市民應提高警惕。短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。天文台延長雷暴警告至晚上9時。

5月13日，下午6時24分香港雷達圖。（香港天文台網頁截圖）

根據天文台2小時雨量臨近預測，多條強雨帶將於晚上近8時由西南面「殺到」，料主要影響港島、天水圍及屯門一帶，半小時累計雨量可超過10毫米。

根據天文台2小時雨量預料圖，預計雷雨區將會於今日（13日）晚上8時左右最為貼近本港地區。（香港天文台網頁截圖）

天文台又表示，一道活躍低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，預料本港今日及明日多雲，間中有驟雨，有幾陣狂風雷暴。驟雨有時較為頻密。氣溫介乎24至27度。吹和緩西南風，漸轉吹南至東南風。

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展望星期日初時有大驟雨及幾陣狂風雷暴，至於下周一（16日）雨勢將減弱，氣溫下降至19度左右，隨後一兩日部分時間有陽光。

天文台今早清晨時分發出今年首個紅色暴雨警告，歷時近三小時，教育局在5時30分發出特別報告，宣佈所有上午校及全日制學校今日停課。

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