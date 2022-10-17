風球納沙｜天文台改發3號風球　午夜前改發八號風球機會不大

【風球/ 天文台/ 一號風球/ 三號風球/ 納沙】颱風「納沙」逐漸增強並逼近本港，天文台於昨日（16日）晚上9時20分發出一號戒備信號，今日（17日）上午11時30分改發三號強風信號，納沙現時集結在香港東南偏南約390公里。教育局宣布幼稚園今日停課。



天文台指，按照現時預測路徑，納沙的烈風圈會與廣東沿岸保持一定距離，除非納沙採取較為偏北路徑或顯著增強，否則在今晚午夜前改發八號烈風或暴風信號的機會不大。三號強風信號會在今日維持。

現時納沙中心附近最高持續風速每小時140公里，天文台今早11時發出的預測路徑圖顯示納沙將再進一步增強，成為強颱風，中心附近最高持續風速將升至每小時155公里。



▼10月16日黃昏 颱風來臨前的周日黃昏▼



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天文台今早（17日）11時發出的預測路徑圖，顯示納沙將再進一步增強，成為強颱風。（天文台圖片)

香港九天天氣預報顯示，周一及周二高地風力達8級烈風.，即8號風球風力。（天文台網頁截圖）

教育局宣布，由於天文台會在上午11時30分或以前改發三號熱帶氣旋警告信號，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。但上述學校須保持校舍開放，同時實施應變措施，照顧已返抵學校的學生，並在安全的情況下，方可安排學生返家。家長毋須急於到校接子女回家。

天文台預測今日（17日）大致多雲，有一兩陣驟雨，氣溫介乎25至29度，吹清勁偏北風，晚間離岸及高地風勢逐漸增強，稍後高地間中達8級烈風程度，海有湧浪；周二（18日）吹北至東北風6級，離岸7級，高地達8級，即8號風球風力。

澳門昨日下午2時發出一號風球，預告今日下午3時至6時，會改掛3號風球。

在「納沙」及東北季風的共同影響下，預料今日(17日)晚間東北季風將進一步增強及南推，加上「納沙」逐漸移近，下午至傍晚發出三號風球的機會偏高。

▼8月24日，杏花邨入夜後風勢增強▼



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天文台：南海東北部高溫海水 助納沙頂住季候風打擊

天文台科學主任何樂平及鄧志傑撰文指出，納沙為原於西北太平洋的低壓區，上周六（15日）增強為熱帶氣旋，各大電腦模式原先皆預測季候風會稍佔先機，令納沙與廣東沿岸保持較遠距離，但南海東北部的海水溫度仍然較高，為納沙提供了更多的能量，納沙亦因此頂住了季候風的打擊，發展較原先預測更快更強並在周日（16日）增強為颱風。

文章續指，納沙的最新預測路徑亦較原先預測偏北，預料周一納沙與香港的最近距離約為400公里左右，較原先預測更接近珠江口，較為接近上一篇天氣隨筆提到的「較差」預測情景。受東北季候風及納沙的共同影響，周一、二本港風勢頗大，離岸會吹偏北強風，高地風力達到烈風程度。