天氣交通｜今日18至24度　晚上東風增強　下周日起顯著轉冷

廣東沿岸天色良好。此外，華東氣壓正在上升，預料一股達強風程度的東北季候風補充會在今日稍後抵達華南沿岸。天文台預測，本港地區今日（1月15日）天晴，日間乾燥，氣溫約介乎18至24度。吹輕微至和緩東北風，今晚東風增強。



天文台指出，一股達強風程度的東北季候風補充會在今日稍後抵達華南沿岸，本周中期該區風勢頗大。隨著季候風在本周後期緩和，廣東地區氣溫稍為回升，日間溫暖。預料一道冷鋒會在周末橫過華南，隨後數日該區天氣顯著轉冷。

冷鋒周末橫過華南 下周三最低13度

天文台展望，星期二、三風勢頗大，本周後期日間溫暖。下星期日及隨後兩三日氣溫顯著下降。根據天文台預報，下周日（21日）最低降至15度，前一天最低為19度。之後在下周一（19日）氣溫進一步下跌，料介乎14至17度。下周二（20日）最低更只有13度。

截至1月15日上午6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

另外，運輸署指出，因水管爆裂，紅磡道（往土瓜灣方向）近紅磡邨的部份行車線現已封閉。另外，因上鄉道與土瓜灣道交界的交通燈失靈，駕駛人士在駛經有關路口時請加倍小心。同時，貴州街介乎美景街與土瓜灣道之間的一段全線現已封閉。