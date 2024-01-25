天氣｜今晨市區約8至9度　新界再低兩三度　日間最高15度

寒冷天氣警告及霜凍警告繼續生效，天文台指出，本港今日（25日）早上寒冷，市區氣溫在8至9度，新界再低兩三度。今日天氣預測大致多雲及乾燥。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約15度。吹和緩東北風。



截至今晨6時30分，九龍城8.3度、深水埗8.7度，天文台總部9.8度。新界則較低温，上水7.4度、大埔7.2度，沙田為8度。北區打鼓嶺為6.9度，大帽山3.3度，昂坪2.8度及大老山為4.2度。

圖為截至1月25日清晨6時10分，本港各區氣溫。（天文台網頁圖片）

明早仍然寒冷 周末期間早晚清涼

天文台預測，受冬季季候風影響，同時覆蓋華南的雲帶會稍為轉薄。本港明日（26日）早上仍然寒冷，日間部份時間有陽光。周末期間早晚清涼，下周初風勢較大。

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霜凍警告生效 高地或新界北部或結霜

寒冷天氣警告、霜凍警告及紅色火災危險警告繼續生效。天文台是於昨日下午4時30分發出霜凍警告，提醒農友及有關人士，今早在高地或新界北部可能出現地面霜。另外，天文台續籲市民應注意保暖，多穿禦寒衣物。

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季候風周末緩和 下周後期或有雷暴

天文台指出，隨著季候風在周末期間稍為緩和，該區氣溫逐步回升。該區氣溫稍為回升。預料一股達強風程度的偏東氣流會在下周初至中期影響華南沿岸。而高空擾動會在下周後期為華南帶來不穩定天氣，該區可能有雷暴。

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圖為截至1月25日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

根據天文台九天天氣預報，今日氣溫介乎8至15度，明日（26日）在12至18度之間，東北風4至5級，大致多雲及早上寒冷。 周六（27日）為15至18度，大致多雲。下周一（29日）最高氣溫將重回2字頭，但往後幾日均會有雨。