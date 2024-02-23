天氣｜今日最低降至18度　未來數日早上稍涼

一股清勁至強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸 。天文台預測，本港地區今日（23日）大致多雲、有一兩陣雨，天氣稍涼，最低降至18度，日間最高氣溫約22度。吹和緩至清勁東至東北風，離岸間中吹強風。



圖為截至2月23日清晨5時50分，天文台的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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周六風勢較大 東北季候風繼續影響

天文台指出，一股清勁至強風程度的東北季候風，會在未來一兩日影響華南沿岸，該區氣溫稍為下降，雲量較多。而覆蓋廣東的雲帶會在下周初稍為轉薄，該區天色較為明朗。預料季候風會在下周中期繼續影響華南。

天文台展望，未來數日早上稍涼，星期六風勢仍然較大。下周初天色較為明朗。

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下周連日有微雨 下周五最低16度

天文台九天天氣預報顯示，明日（24日）氣溫會稍微下跌，介乎18度至21度，大致多雲，初時有一兩陣微雨。下周日（25日）在18至22度之間，大致多雲，日間短暫時間有陽光。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至2月23日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一（26日）最低仍為18度、最高21度，當日起至下周四（29日），連日均早晚有一兩陣微雨。下周二（27日）最低降至17度、最高20度；下周三（28日）介乎17至21度；下周四（29日）為18至22度，日間短暫時間有陽光。

下周五（3月1日）及下周六（3月2日）氣溫進一步稍降，最低跌至16度，最高為20度，均大致多雲。