復活節優惠｜SINOPEC入油玩遊戲送折扣換奇趣蛋！打卡贏$200油券?

SINOPEC推出3大復活節快閃活動，由即日起至2024年4月7日，只要完成指定簡單任務，即有機會贏得價值HK$200燃油電子現金券；回答簡單問題更即可獲得電子折扣券！即睇內文了解活動詳情啦！



SINOPEC復活節活動（圖片來源：SINOPEC提供）

SINOPEC復活節活動【1】大型復活蛋打卡 贏取$200燃油電子現金券

只要於指定油站與大型復活蛋擺設裝飾合照打卡，並上傳到Sinopec Hong Kong Faebook相關活動帖子，在留言加上標籤「#EASTERatSINOPEC」，即有機會贏得6,500 APP積分，相當於價值$200燃油電子現金券！

活動日期：即日起至4月7日

參與油站：貨櫃碼頭路油站、英皇道油站、黃金海岸油站、粉嶺圍油站、堅尼地道站油及大棠路油站

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SINOPEC復活節活動【2】尋找Hidden SINOPEC獲得電子折扣券

於活動期間在SINOPEC油站惠顧汽油折扣後累計滿HK$600即可參加尋蛋活動，尋找隱藏在油站及便利店不同角落的復活蛋，然後掃描復活蛋上的QR Code回答問題。只要完成簡單步驟即可獲得SINO X Power $8.88/L* 電子折扣券1張！

活動日期：即日起至4月7日

參與油站： SINOPEC全線油站站（柴灣站、愉景灣站、機場站及石油氣專用站除外）

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SINOPEC復活節活動【3】換領Kinder奇趣蛋

為增添復活節氣氛，現在於SINOPEC APP上，只要用399 APP積分便可換領1隻Kinder奇趣蛋！

活動日期：2024年3月28日至4月7日

👉👉👉即睇活動詳情 換Kinder奇趣蛋

（受條款及細則約束，詳情請參閱站內海報）