X Wallet全港唯一支付+借貸App　女星譚旻萱教你用新功能5秒閃批!

用手機付款消費已是港人常態，雖然有支付功能的手機App很多，但同時結合借貸及支付功能的，在香港市場暫時只有X Wallet。X Wallet現時已全面升級，更邀請了有「港版朴敏英」之稱的女星譚旻萱擔任廣告主角。



X Wallet升級新功能，令服務更多元化，如「X Lend」A.I.秒批貸款及「X Pay」先買後付功能等，在創業支援，抑或應付日常生活所需，都能一站式提供資金需求。

人氣女星譚旻萱任廣告主角

X Wallet更特意邀請新一代廣告女星譚旻萱（Mandy）介紹該App的全新功能。Mandy鼓勵大家勇於追求夢想，充分發掘自我潛能。

譚旻萱（Mandy）及零在金融執行董事及聯合創辦人周厚誠（Carlos）。（X Wallet）

A.I. 5秒批核 隨時隨地經轉數快獲取資金

零在金融執行董事及聯合創辦人周厚誠（Carlos）表示，於10年前已開始研發以金融科技為核心的借貸服務，並推出全港首個A.I.秒批貸款應用程式X Wallet。由3年前的15秒，到去年的5秒便能批核貸款。現時，只須透過A.I.便能5秒閃批，使用者隨時隨地都可經轉數快獲取資金。

X Pay優惠「一路Pay一路賺」 免息分三期

零在金融業務副總裁余洋帆（Eric）稱，X Pay的「先買後付」模式推出僅一年，市場反應已超乎預期。X Pay由推出至今，參與商戶量按月平均增長15%，使用者人數按月平均增長更超過70%，當中以電子及女裝服飾類最受X Pay使用者歡迎。

X Pay不僅能滿足使用者由食、買、玩到日常生活所需；更會透過不同優惠讓使用者「一路Pay、一路賺」，加上「免息分三期」服務，能使其在資金調配上更具彈性，預期2024年下半年，X Pay使用者人數將翻倍。

創造新金融服務體驗 可持續發展資源循環模式

X Wallet將透過與不同行業的夥伴合作擴大服務，令更多商戶及使用者可享受到X Wallet App帶來的便捷及優惠。與此同時，X Pay利用金融科技延伸出新的使用者生態圈，不僅令X Wallet可以有效地發掘新客戶群，還能根據中小企的業務發展及市場需求，提供適切的客制化貸款方案。

隨著金融科技逐漸普及，X Wallet希望在不久的將來可為亞洲各地區的消費者帶來新的金融服務體驗。並在貸款業務的基礎上，以多元化服務吸納更多資金，從而再將資源投放在創新研發及技術升級上，形成一個X Wallet獨有並可持續發展的資源循環模式。

通過網站和社交媒體 加強消費者防騙意識

近年金融騙案日益嚴重，為確保使用者能安心享受金融科技帶來的便利，X Wallet除了專注於技術和業務的發展外，更通過網站和社交媒體加強使用者在防騙意識上的教育，宣揚只有科技與安全並重，才能贏得使用者的信任。