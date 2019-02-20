【平民美食】元朗人10 間必試人氣食店

撰文：e肚仔
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元朗區雖然人多車多，但有質素嘅小店餐廳林立，吸引好多港人放假都入去搵食！搵食姐就喺呢區平民美食天堂，精心挑選出 10 間性價比高食店，召集所有元朗人、吃貨之人一齊尋味！
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推介1 | The Basic
招牌 | 牛堡、檸檬魚堡、秘製雞堡撈麵
地址 | 元朗金輝徑28號好盛洋樓地下14A舖
+2
推介2 | THE WAFFLE CLUB
招牌 | 紅絲絨朱古力雞蛋仔、流心奶皇雞蛋仔、百香果Mojito
地址 | 元朗西菁街2號興旺樓地下1C號舖
推介3 | 尚品坊
招牌 | 臭串臭豆腐、泰式冬陰公臭豆腐、意式黑松露臭豆腐
地址 | 元朗西菁街9號富盛大廈地下15號舖
推介4 | 滷頂台灣風味
招牌 | 滷肉飯、肉焿、刈包
地址 | 元朗建業街55號地舖
推介5 | 旮旯
招牌 | 蟹肉南瓜忌廉芝士意大利麵、葛餅、麥糍
地址 | 元朗裕榮徑11號好旺洋樓地下16號舖
推介6 | 魚一壽司
招牌 | 日本直送大拖羅壽司、馬刀貝、蔥吞拿魚腩券
地址 | 元朗教育路68號兆豐樓地下7號舖
推介7 | Junior 18
招牌 | 藍青口意粉、蟹膏蟹籽意粉、紐西蘭羊鞍扒
地址 | 元朗俊賢坊18號權益大樓地下4號舖
推介8 | 爆辣冷麵
招牌 | 爆多蟹籽冷麵
地址 | 元朗又新街37-51號又一新城1樓F066號舖
推介9 | 美景茶餐廳
招牌 | 三絲炒河、沙嗲牛肉麵、吉列豬扒包
地址 | 元朗鳳群街年發大廈地下
推介10 | 學粥麵
招牌 | 黃金炸醬麵、牛三寶麵、黃沙豬潤粥
地址 | 元朗壽富街59號地下
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