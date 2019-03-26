【e肚仔3月新上線】6大打工仔最愛午餐熱選

打工仔每日最大嘅樂趣，可能就係諗中午放lunch食啲乜，左揀右揀之後，好多時都係揀返至愛嘅港式炒粉麵飯～今次就特別揀選最新加盟e肚仔嘅港式風味食店，同飯後茶飲，即睇6間熱選推介！

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熱選推介1 | 九五茶座懷舊冰室

想以味覺感受老香港懷舊味道，就要試吓九五茶座嘅冰室美食！餐廳以「九五」為名帶有朝九晚五嘅意思，相信係唔少打工仔夢寐以求嘅返工時間～ 最重口味、最令人忘懷嘅一定係呢客咖喱牛腩飯，濃而不辣帶有椰香味嘅咖哩汁，就係想叫多碗飯嘅原因，一餐就可以搵返香港人嘅集體回憶！

地址 | 九龍灣宏照道38號企業廣場5期Megabox 9樓23號舖

熱選推介2 | 榕華燒鵝燒魂飯

香港人點解咁鍾意食飯？因為港式巧手小菜撈飯太好味！榕華燒鵝餐廳小廚無論係小炒定煲仔菜都係大碟有鑊氣，所以咪日日食飯都唔厭囉～

地址 | 佐敦文蔚街17-19號地舖

旺角通菜街87號地舖

熱選推介3 | 飯意冰室誠意糧尾之選

飯意冰室走年輕路線，將港式壞舊美食加入新派創意元素，菜式種類好多選擇，人氣推介「鰻魚芝士熔岩蛋漿飯」同招牌菜「特級西冷鐵板飯」，絕對可以滿足三心兩意又鍾意試新嘅朋友！

地址 | 九龍荔枝角長沙灣883號億利工業中心3&5號地舖

熱選推介4 | 奉茶夢幻手調飲

又一打卡茶飲奉茶 ，主打以新鮮水果加入果汁打成沙冰，造出粉色漸層花系果茶，當然最受港人歡迎一定係佢嘅「黑糖珍珠髒髒茶」，即製手作珍珠口感好煙韌！

地址 | 荃灣楊屋道18號荃新天地2期UG樓86號鋪

天水圍天秀路8號天一商城1樓1070號舖

熱選推介5 | 湯米男孩特調飲品

咖啡絕對係打工仔嘅精神食糧，返工前飲一杯，午飯後都要一杯先可以頂到一日！湯米男孩為你準備好香濃提神咖啡，仲有台灣茶、水果茶、冰沙，隨返工心情轉換口味～

地址 | 葵涌大隴街110號石籬商場2期地下G02號舖

圖片來源：轉自網上

熱選推介6 | 貓本茶吃喝一番

有時午餐唔想食到太飽無精神做嘢，幾個小食就可以做一餐啦！貓本茶小食店有惹味新彊串串燒、日式玉子熱狗、台式蛋卷；茶飲都好吸引，玫瑰芝芝紅茶、鮮柳橙多多、黑糖珍珠鮮奶，真係樣樣都想嗌！

地址 | 藍田匯景道8號匯景廣場5樓294號舖

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