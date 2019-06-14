【打工仔e肚仔日記】夏日芒果季 九龍城凍冰冰芒果特飲

主持人：黃繼鋒



市面上水果茶選擇好多，而這間連鎖台式茶飲店就會根據時令，選擇最合適的水果、並配合茶底製作飲品！今期正值夏季，熱門選擇當然是芒果及荔枝！其中一杯主打飲品「茶裡很芒」，將新鮮芒果肉打成沙冰，加入紅茶茶底，再鋪上原粒芒果肉，芒果的甜味與紅茶完美融合，沙冰的確係消暑佳品啊！

另一夏日皇牌水果—荔枝，亦被加入是次推介的飲品「荔枝英式伯爵奶蓋茶」。芝士奶蓋已不是新鮮玩意，但荔枝茶配芝士奶蓋卻是創新組合！店員會先用機器轉把茶轉兩次，再手搖，確保茶味完整發揮！特製的芝士奶蓋去掉荔枝茶的澀味，加上伯爵茶香，非常討喜。

重磅優惠活動：凡於2019年6月17及18日使用e肚仔購買「荔枝英式伯爵奶蓋茶」，即享買1送1優惠！優惠期只有2天，適用於全線分店，把握時間啊！

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良辰吉時分店

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營業時間：星期一至日 12nn-11pm