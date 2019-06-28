【打工仔e肚仔日記】超軟熟牛腩 元朗60年傳奇麵店

主持人：黃繼鋒

眾所周知，元朗可說是香港的美食集中地，不少隱世傳奇老店坐立在此，學記麵家也是其中之一。凝望這家麵店的環境一陣子，不難感受到60年的懷舊風情。



老闆陳生今年已60歲，由肩挑叫賣的年代到現在於元朗開舗，一代傳一代，這薪火已傳到自己的孫兒，這些年來經歷無數風浪，老闆最後煉成了這裡最有名的牛腩河。



師傅已煮麵二十多年，經過幾十年不斷改良，終於提煉出終極的腩汁，牛腩肉質軟身又帶少許煙韌，咬下去會散發濃郁的牛香。

讓學記麵店在元朗風靡數十年的何只牛腩河。英姐是這裡的雲吞皇后，從小開始包雲吞，認真時包一隻雲吞不需兩秒，沒有歷練是不可能做到的。

雲吞裡的新鮮豬肉肥瘦比例非常講究，聞起來有陣陣油香，吃的時候卻不會膩。大隻蝦肉為雲吞帶來爽彈口感。湯底是每日新鮮煲的牛骨湯，讓整碗雲吞錦上添花！

這間60年的老字號，只需用e肚仔落單便可吃得到。

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學記麵家

地址：元朗擊壤路熟食市場地下1號

營業時間：星期一至日 8am- 9pm