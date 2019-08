【日本腦炎】對幼兒傷害極大 防蚊與注射疫苗雙管齊下

又熱又潮濕的夏天已經夠討厭,再加上身邊總有一隻二隻驅之不散的飛蚊,更是令人不舒服。被飛蚊叮中不但令人痕痕癢癢,最麻煩是有機會染上不同疾病。例如日本腦炎,就是其中一種十分嚴重疾病。今次請來兒科專科醫生劉成志醫生解說日本腦炎的致命主因及預防方法。 攝影:歐嘉樂

經飛蚊傳染

劉醫生指日本腦炎是一種由日本腦炎病毒,透過三帶啄庫蚊叮咬人類而傳播[1]。「通常都是動物本身感染日本腦炎,例如豬、水鳥等,然後三帶啄庫蚊叮過他們後,人類再受叮感染[2]。」當然並非一受叮就會感染,大約250人之中會有1個人發病,而有部分人則只會發生輕微病情,但病情亦有機會發展至非常嚴重[3]。「由於潛伏期約4至14天,及後受感染人士有機會出現發燒、抽筋、昏迷,如果病情嚴重,因為腦部受到破壞,會開始控制不到自己身體,神智不清,值得留意的是,目前日本腦炎是沒有特定的抗病毒治療[3]。」日本腦炎死亡率高達3成,嚴重發病者,即使痊癒後,亦大約3成患者出現嚴重後遺症,如心理、神經障礙、智力問題,甚至會導致殘障[3]。劉醫生指「更甚是,這些後遺症有機會是不能逆轉,因此預防日本腦炎變得十分重要。」

劉醫生指世衞建議預防日本腦炎應防蚊及疫苗同樣重要。

蚊怕水蚊膏不可少

在坊間不同渠道,大家都可以學會如何防止家居蚊患滋生,例如去除花盆底積水,在多蚊地方使用蚊油。不過除了要保持環境乾爽,另外亦要好好保護自己,蚊怕水和蚊膏不可少。「市面上的防蚊產品分兩種,一種是天然材料,例如香茅、檸檬酸等產品,但維持時間相對短[4],需要不停補用。另一種是化學類驅蚊劑,例如DEET等,其實都經過驗證亦安全有效,大家可以自由選擇[1]。

小朋友腦袋發育未完成,病毒傷害可以非常大。

注射疫苗預防日本腦炎

事實上,日本腦炎病毒對兒童的傷害特別大。「數據顯示[3],在日本腦炎的高發地區,14歲或以下兒童的患病率是15歲或以上人士的9倍。同時,10歲以下的病童出現嚴重病情的風險較高,死亡率亦較高。」為保他們安全,劉醫生指出,接種疫苗與防蚊同樣重要,「因為日本腦炎沒有抗病毒治療,因此預防措施十分重要。在疫苗方面,最早出生9個月大的幼兒就可以注射。」劉醫生指疫苗只有短暫及輕微的副作用,如注射部位反應,食慾不振及煩燥等[5]。

