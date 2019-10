【醫療熱話】免疫治療助抗癌 晚期肝癌現曙光

肝癌是本港第五大常見癌症,同時是第三大癌症殺手。臨床腫瘤科專科醫生張寬耀解釋,亞洲的乙型肝炎個案較多1,而乙型肝炎病毒可引發肝癌,因此亞洲的肝癌發病率較其他地區為高。此外,不良生活習慣如煙酒過多或進食受黃曲霉毒素污染的食物,都可能誘發肝癌,亦有少數肝癌個案由自身免疫疾病引起。肝癌有「無聲殺手」之稱,原因是肝癌初期沒有明顯病徵,難以察覺,到患者出現肝功能問題、體重大幅下降、黃疸等症狀時,往往病情已屆中晚期。

張醫生指,與大部分癌症一樣,早期肝癌可透過手術切除腫瘤。如病人身體狀況不適合接受手術,則可考慮進行射頻消融、立體定位放療、肝臟移植等。然而,本港器官捐贈數目偏低,根據醫院管理局的資料顯示,本港2018年只有53宗肝臟捐贈個案2。因此輪候合適肝臟需時,所以肝臟移植並不常見。

藥物推陳出新 為晚期患者帶來希望

晚期肝癌指癌細胞已擴散,或已入侵肝門靜脈。張醫生分析:「在此階段,治療目標以控制症狀為主,並因應患者情況安排標靶治療、免疫治療,或其他紓緩治療,包括以肝炎藥控制肝炎度數、抽腹水等。」

臨床研究顯示,超過90% 以上的晚期肝癌患者患有肝硬化、肝衰竭等肝病3,增加了治療的難度。以往治療選擇有限,而且成效不彰。但隨著過去十多年來有不同療法相繼面世,如標靶藥物和免疫治療等,亦為病人的病情帶來轉機。醫生會因應臨床診斷結果建議用藥選擇,張醫生表示,「如病人的肝功能較差,已出現黃疸、腹水、蛋白質指數過低的症狀,其肝臟代謝藥物的能力變得較差時,副作用相對溫和的免疫治療,就成為較為合適的治療方案。」

重啟免疫反應對抗癌症

標靶藥物和免疫治療均屬系統性治療,但兩者機理各異。標靶藥物鎖定癌細胞的特變基因,並抑制這些基因的活性,令癌細胞不能增生,或阻止腫瘤內新生血管的形成,從而控制腫瘤生長;免疫治療則透過免疫檢查點抑制劑喚醒免疫系統作出免疫反應。

張醫生指出,若晚期肝癌病人對標靶藥物的反應未如理想,醫生便會考慮採用免疫治療。 正常情況下,免疫系統中的T細胞會偵測及攻擊癌細胞;而癌細胞透過表達PD-L1配體,讓它與T細胞上的PD-1受體結合,使T細胞失去辨別及消滅癌細胞的能力。免疫檢查點抑制劑藉著阻止PD-L1配體和PD-1受體結合,令T細胞重拾抗癌力。張醫生指,若晚期肝癌病人對標靶藥物的反應未如理想,醫生便會考慮採用免疫治療。

副作用可受管理 儘量維持生活質素

至於病人其中一樣較為關心的問題是藥物的副作用,張醫生解釋免疫治療的副作用和傳統治療的有所不同,「免疫治療不會令患者的白血球或血小板數量減少,其臨床上常見的副作用是疲倦、皮膚紅疹、發炎和內分沁失調,徵狀可能持續兩至三天以上。而出現肺、肝、腸道免疫相關的副作用比率均在5%以下。」大部分免疫治療的副作用,可經由醫生處方適當藥物去管理,讓患者在獲得治療效果的同時,亦可能維持原有的生活質素。

張醫生強調,因應患者的病情和身體狀況各異,每位病人對免疫治療的反應和可能出現的副作用未必相同,病人接受治療前,應諮詢醫生意見,權衡療效和風險,及在接受治療後多與醫生溝通,攜手一起走這一條抗癌路。

