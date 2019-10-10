【哮喘新療法】嚴重哮喘發作頻入院　新型生物製劑還患者呼吸自由

約十年前，Connie一次感冒後，持續咳嗽和氣喘，輾轉確診哮喘。醫生為她處方不同藥物，包括口服類固醇、吸入式類固醇、氣管舒張劑等，惜仍未能控制病情。病情最差時，她反覆入院，須每周請假2、3天在家休養，晚上更無法平躺，只能坐著睡覺。有呼吸系統科專科醫生指出，類似Connie個案，屬嚴重哮喘，無法單以傳統藥物作出治療，可考慮採用最新引入香港的抗IL5Rα生物製劑，直接抑制導致發炎的免疫細胞，以控制病情。

哮喘在香港並不罕見，但個案嚴重程度各異。研究顯示，約5%患者屬於嚴重哮喘，即使用上高劑量藥物，包括口服類固醇和氣管舒張劑等，仍有機會每天哮喘發作，甚至需反覆到急症室作緊急治理，對患者的生活及工作造成極大影響。近年，醫學界終於破解「嚴重哮喘」之謎，原來患者體內一種免疫細胞「作怪」，幸而目前已研發出具針對性的抗IL5Rα生物製劑，助患者減少發作。

呼吸系統科專科醫生黃琼英引用最新國際指引GINA治療嚴重哮喘。

呼吸系統科專科醫生黃琼英引用最新國際指引GINA，哮喘治療有「5步曲」，由輕微至嚴重，當患者須使用第4和第5步藥物（包括高劑量吸入式類固醇和長效氣管舒張劑或加上低劑量口服類固醇）以嘗試控制病情後，病情仍失控，便屬於「嚴重哮喘」。

嚴重哮喘或與身體免疫細胞有關

這群嚴重哮喘患者，為甚麼無法藥到病除？近年，醫學界有突破性發現，元兇正是嗜酸性粒細胞。黃琼英醫生解釋：「它是一種免疫白血球細胞，研究發現約一半嚴重哮喘患者體內有這種細胞，當遇上致敏原，嗜酸性粒細胞會在肺部及氣管內引起炎症，在哮喘患者身上，這細胞更會導致氣道發炎，長遠更會影響肺部功能，令病情一直沒法改善。」

哮喘是由免疫白血球細胞引起的過敏反應。

要對付這種細胞，新型抗IL5Rα生物製劑正好鎖定嗜酸性粒細胞，打開治療之門。黃琼英醫生指，研究顯示，使用生物製劑48周後，因哮喘惡化而須進行急救治療或入院的機會率可減低63%，長遠更可提升肺部功能，從源頭紓緩症狀。這種生物製劑首3針每月注射1次，及後患者只需每8星期注射1次，對工作和生活影響較小。

患者每月覆診仍頻發作 晚上只能坐着睡兩三小時

黃琼英醫生表示，若哮喘患者在用藥後仍無法控制病情，或生活及工作等受病情影響，便應向醫生查詢，接受血液測試，了解是否因嗜酸性粒細胞肆虐而無法控制病情，並考慮加入生物製劑，直接追擊元兇。

*資訊由呼吸系統科專科醫生黃琼英提供

*專科醫生提醒，以上內容僅供參考，所有治療方法都有不同的成效、副作用及風險。如有懷疑，請向主診醫護人員查詢。

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