4月親子活動賺分攻略

你有否想過參與親子活動，同時又能賺取積分換領禮品呢？ 01空間活動平台最近推出「４月親子活動派分」推廣計劃，只要4月內成功報名參與指定親子活動，便可獲贈1,000「01積分」。賺分愈多，可以換領禮品愈多，你還等什麼？一起來玩盡賺盡吧！

如何獲得「01積分」?

👉按此👈立即搜尋可賺分之親子活動

*推廣活動條款及細則

如何兌換禮品?

1) 開啟《香港01》手機App並登記成為01會員 2) 進入「服務」>「會員專區」 3) 進入「獎賞專區」選取心儀禮品並點選「兌換」 4) 點選「立即兌換」 5) 優惠券使用及兌換方式視乎個別商店之條款及細則

禮品兌換攻略

禮品種類選擇多，不時有新禮品上架讓您以超抵「01積分」兌換。近期推介更有低⾄1,000「01積分」就可免費兌換的曲奇餅，相等於參與一個活動便可！以下挑選了4,000「01積分」可兌換的禮品及組合建議：

1,000「01積分」可兌換禮品 (相等於參與1個活動)

1) 搶手之選👉1,000「01積分」 免費換領 Mrs. Fields 美國軟心曲奇一塊

2) Poppop Rangers 12安士裝爆谷 (999「01積分」 + $9)

3) NeoBear AR 地球儀 (800「01積分」 + $530)

4) NeoBear「口袋動物園2」(800「01積分」 + $350)

2,000「01積分」可兌換禮品 (相等於參與2個活動)

5) Lowra rouge 無幅射負離子旅行電風筒 (1,500「01積分」 + $320)

6) 樂事會 四面金獎璀璨波爾多名酒一支及酒杯一對 (1,999「01積分」 + $298)

🔻組合建議🔻

3,000「01積分」可兌換禮品 (相等於參與3個活動)

7) 搶手之選👉3,000「01積分」 免費換領OK便利店HK$20 電子現金券

8) 南北行滋潤養生系列湯包兩包 (2,388「01積分」 + $28)

🔻組合建議🔻

4,000積分可兌換禮品 (相等於參與4個活動)

9) Poppop Rangers 三味爆谷禮盒 (3600「01積分」 + $16)

🔻組合建議🔻

(所有獎賞都會不定期上架及數量有限，想秒速兌換就要不時入去「01會員專區」睇啦!)

指定親子派分活動

網上升學講座

Ken Sir 【全港】直資私立小學答問大會

活動詳情：4月15日(三) 20:00 - 23:00；4月23日(四) 20:00 - 21:15

親子戶外活動

親子山藝遠足系列 － 夜行魔鬼山

網上STEM教學系列

STEM編程 – micro:bit遙距編程體驗課程；

STEM編程 – 透過桌遊學習編程；

動手做實驗室 – Inno STEM工程師；

動手做實驗室 – Inno STEM化學家

所有指定派分活動將會加上「#活動賺分」的標籤以資識別，👉按此👈立即搜尋可賺分之親子活動。