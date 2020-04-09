4月親子活動賺分攻略

你有否想過參與親子活動，同時又能賺取積分換領禮品呢？
01空間活動平台最近推出「４月親子活動派分」推廣計劃，只要4月內成功報名參與指定親子活動，便可獲贈1,000「01積分」。賺分愈多，可以換領禮品愈多，你還等什麼？一起來玩盡賺盡吧！
如何獲得「01積分」?
如何兌換禮品?
1) 開啟《香港01》手機App並登記成為01會員
2) 進入「服務」>「會員專區」
3) 進入「獎賞專區」選取心儀禮品並點選「兌換」
4) 點選「立即兌換」
5) 優惠券使用及兌換方式視乎個別商店之條款及細則
禮品兌換攻略
禮品種類選擇多，不時有新禮品上架讓您以超抵「01積分」兌換。近期推介更有低⾄1,000「01積分」就可免費兌換的曲奇餅，相等於參與一個活動便可！以下挑選了4,000「01積分」可兌換的禮品及組合建議：
1,000「01積分」可兌換禮品 (相等於參與1個活動)
1) 搶手之選👉1,000「01積分」 免費換領 Mrs. Fields 美國軟心曲奇一塊
2) Poppop Rangers 12安士裝爆谷 (999「01積分」 + $9)
3) NeoBear AR 地球儀 (800「01積分」 + $530)
4) NeoBear「口袋動物園2」(800「01積分」 + $350)
2,000「01積分」可兌換禮品 (相等於參與2個活動)
5) Lowra rouge 無幅射負離子旅行電風筒 (1,500「01積分」 + $320)
6) 樂事會 四面金獎璀璨波爾多名酒一支及酒杯一對 (1,999「01積分」 + $298)
🔻組合建議🔻
3,000「01積分」可兌換禮品 (相等於參與3個活動)
7) 搶手之選👉3,000「01積分」 免費換領OK便利店HK$20 電子現金券
8) 南北行滋潤養生系列湯包兩包 (2,388「01積分」 + $28)
🔻組合建議🔻
4,000積分可兌換禮品 (相等於參與4個活動)
9) Poppop Rangers 三味爆谷禮盒 (3600「01積分」 + $16)
🔻組合建議🔻
(所有獎賞都會不定期上架及數量有限，想秒速兌換就要不時入去「01會員專區」睇啦!)
指定親子派分活動
網上升學講座
Ken Sir 【全港】直資私立小學答問大會
活動詳情：4月15日(三) 20:00 - 23:00；4月23日(四) 20:00 - 21:15
親子戶外活動
網上STEM教學系列
所有指定派分活動將會加上「#活動賺分」的標籤以資識別，👉按此👈立即搜尋可賺分之親子活動。
關於01空間
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