3月活動推介　發現活動新形態

抗疫令大家在生活習慣上都作出了不少改變，亦會有很多新發現。比如，人際或社區上，發現新關係；醫學衛生、自身及精神健康上，發現新知識。除以上發現，又有沒有留意到活動出現新形態呢？

01空間為你推介3月活動，令你於抗疫期間亦可以安心參與不同活動。

網上活動新形式

部分活動轉移以網上直播形式進行，包括講座、工作坊等，讓你安座家中都可輕鬆參與，不需擔心人多聚集的問題。

巴塞爾藝術展(Art Basel)網上展廳

在家都可以感受藝術氣息！巴塞爾藝術展網上展廳將首度亮相，首屆全新數碼項目將於2020年3月20日至3月25日開放，並於2020年3月18日至3月20日期間進行預展。展廳作品來自31個國家及地區的231間頂尖國際藝廊參與，呈獻超過2,000件原本打算於巴塞爾藝術展香港展會展出的頂級藝術品。

立即按此了解更多展覽資料，嘗試以新方式觀賞藝術展覽！

《身體運動》親子工作坊(左); Minecraft Education 網上課程(中) ; 逆景自強系列：網店商機 – 拓展中港及東南亞市場(右)

手舞足蹈不但能激發體內熾熱細胞外，也能促進親子關係？不加鎖舞踊館舉辦了一個01空間獨家親子網上工作坊，透過身體動作發掘彼此的感受和想法，促進彼此交流。

01會員獨家活動，只此一場，名額有限，請即按此報名。

停課不停學，有否想過給子女玩手機遊戲同時又可學到STEM？Codesmine Academy Stem 網上真人視像教學，運用 Minecraft 的 Code Editor培養學生運算思維以及創意的程式編寫。

課程每星期分三天進行，立即按此了解更多課程及報名資料。

近期的經濟挑戰令傳統零售業雪上加霜，透過開設網店來拓展中國內地和海外業務，將能吸納數以百萬計的新客戶，締造新商機。生產力學院為協助一眾商家，特別舉辦一場網上講，邀請電商和商標專家及行業代表，分享開網店和拓展中國內地和海外零售業務的貼士，協助一眾商家逆景自強。

經01空間報名費用全免，名額有限，請即按此報名。

健康正面新生活

抗疫期間，大家更關注個人衛生及健康，因而衍生了很多相關活動的出現，幫助大家保持健康的身心。

抗疫防護系列工作坊(左) ; 輕鬆談 - 從創意音樂提升家長身心靈健康(右)

消毒搓手液已經成為外出必備物品，但經常使用會抽乾皮膚水份，對雙手造成傷害。有否想過D.I.Y製作潤膚蘆薈消毒搓手啫喱？Hong Kong Make Centre 推出了一個工作坊除指導你如何製作搓手啫喱，更提供蘆薈凝膠、精華及精油，可按喜好調配。同時，工作坊包括了座枱香薰加濕器D.I.Y製作，既可散發抗菌精油淨化空氣及保濕的同時，又可當作家居罷設。

立即按此報名D.I.Y製作潤膚蘆薈消毒搓手啫喱，為健康做好準備！

家長身為孩子的守護者， 抗疫時期身負重任，同時面對不少壓力和挑戰。虎豹樂團舉辦了一個網上課程，以關注家長的情緒健康為主，導師Diana將引導家長建立心靈空間，啟發爸爸媽媽們學會放鬆和照顧自己與孩子的情緒，並發揮創意，從音樂互動中與子女溝通增進感情。

立即按此報名，用另一方式增進親子關係！

小班教學多樂趣

大部份工作坊改以小班形式進行，令你更安心學習外，可與導師更多的互動，樂趣及得著更多。

大館體驗工作坊——歷史標牌 × 勾通字模板創作(左) ; 陶瓷飾物碟工作坊(右)

春季的大館體驗工作坊將邀請參加者重新認識大館的歷史標牌，每班人數不多的情況下，導師能個別指導，並參考歷史建築群内的字體、顏色及質感，創作出屬於自己的鏤空印刷模板。

立即按此學習傳統手工藝！

抗疫不忘陶冶性情。透過工作坊了解陶瓷基本知識及傳統手捏方法，而作品主題不限，每班人數不多於６人，導師亦會從旁協助。

立即按此報名製作屬於你的一件陶瓷飾物碟！

區內活動在附近

活動不一定要到市區，其實區內亦都有不同活動可參與，減少到多人地區。

親子山藝遠足系列 － 西高山 (右)

荃灣對香港工業發展知多少？南豐紗廠舉辦《遇上荃灣》第一部曲「鄧詩廷攝影展」，透過展覽作品帶我們一同走進荃灣因工業發展而慢慢衍生出來的社區生活空間，當中我們能從空間設計、不同年代中人民的使用方法，及當中的故事發現很多東西值得我們細心觀賞及思考。

立即按此了解更多展覽資料，一起重新認識荃灣！

住南區的你，想與子女到郊區遊玩？可以選擇行山，活動路線由註冊山藝導師設計及帶領，由香港大學出發，經龍虎山瀑布，上西高山山頂，折返於太平山凌霄閣解散。沿途參加者可以欣賞港島南區的美麗景色，亦可以在導師的帶領下在龍虎山瀑布感受攀石的樂趣。

立即按此報名與子女感受大自然！

想了解更多最新活動，請到space.hk01.com。