新冠肺炎 ︳新辣招戴口罩露鼻屬違規 拉低飲水易中招 點戴先啱？

新冠肺炎爆發第3波，疫情持續，政府近日宣布防疫措拖再加辣，不但要求餐廳晚市禁堂食，限聚令亦收緊至兩人，而且限制所有室內、室外公眾地方必須戴口罩，戴口罩也需要戴得正確，「一戴一露」露出鼻、拉低口罩也屬違規，絕對要留意。

政府近日宣布防疫措拖再加辣，所有室內、室外公眾地方必須戴口罩。（Unsplash）

疫情爆發至今，為了健康和公眾衛生，口罩已成為日常外出必備品，防疫功夫要做足！不過早前有不少市民鬆懈了，大家又知否如何正確配戴口罩嗎？

醫院管理局發佈日常配戴口罩的錯誤方法。（醫院管理局Facebook Page）

▼▼▼▼▼按下圖看正確使用口罩的方法▼▼▼▼▼

+ 7 + 6 + 5

▼▼▼▼▼按下圖看正確卸除口罩的方法▼▼▼▼▼

+ 3 + 2

如果在戶外戴著口罩又想飲水該怎麼辦呢？用錯方法的話，戴口罩等於沒戴一樣，非常危險！日本節目《教えてもらう前と後》請來大谷義夫醫生引用香港大學做的研究，教授戴口罩時飲水的正確方法，減低感染風險。

▼▼▼▼▼按下圖看戴口罩時飲水的正確方法▼▼▼▼▼

+ 11 + 10 + 9

學會以上配戴口罩的貼士後，也要選擇一個高防護力，舒適度高的口罩。特別在炎炎夏日，若戴上一個不親膚的口罩，亦有可能導致「口罩肌」出現，焗出粒粒，皮膚痕癢又易敏感。

▼▼▼▼▼按下圖看避免「口罩肌」揀口罩貼士▼▼▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

香港製造NEULIFE Mask通過美國Nelson Labs之皮膚敏感, 刺激及細胞毒性測試，證明不會引起皮膚出現延遲性過敏反應。而且NEULIFE Mask 口罩透氣度高，能減輕口罩內水蒸氣聚集的情況，從而幫助減少臉部出油、暗瘡、黑頭及粉刺等問題的形成。口罩亦符合美國ASTM F2100-19 LEVEL 3 標準，有效過濾細菌(BFE)及微粒子(PFE)達98%以上。

NEULIFE Mask香港製造，成人款式175mm x 95mm，50片/盒，售價為 $148。（NEULIFEHK）

NEULIFE Mask香港製造，成人款式175mm x 95mm，50片/盒，售價為 $148。口罩有粉紅和天藍兩種顏色可供選擇，特軟彈性舒適耳帶(4.0毫米寛)，材質特別親膚透氣，適合日常佩戴。

NEULIFE 官方網站：www.neulifehk.com