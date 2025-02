科技奇點2025｜匯聚全港人工智能專才　推動香港資訊科技界發展

近年科技界迎來爆炸式成長,當中的主角非人工智能(AI)莫屬,乃至現時各行各業均朝著此方向發展,令到AI專才變得越來越搶手。有見及此,香港資訊科技聯會今年將以「科技奇點2025」為題舉辦一系列活動,其中3月8日率先舉辦「人工智能開發者與愛好者大會」,匯聚AI開發者、技術愛好者和行業專家,共同探索和討論技術發展的前沿動態以及應用。



「人工智能開發者與愛好者大會」:匯聚專家擦出研討火花

「科技奇點2025」旨在透過促進專業發展、創新和合作,推動香港成為頂尖資訊科技中心。其中,一系列活動亦會以不同目標為本,分別是提高技術熟練度和知識、推動創新、促進專業增長和人際關係網、支援技術發展與應用,以及加強網絡安全準備。

系列頭炮由「人工智能開發者與愛好者大會」打響,活動匯聚全港領先的人工智能開發者、技術愛好者和行業專家,並將內容聚焦於數據庫、雲端、人工智能及資訊安全與智慧城市發展的關聯,圍繞人工智能和數據庫如何應用在智慧城市中、其必要性、其重要性,以及網絡安全在智慧城市發展部署中的威脅等四大方向作研討,從而推動香港資訊科技界的發展與進步。

大會開幕禮將由創新科技及工業局副局長張曼莉女士, JP、香港資訊科技聯會會長邱達根議員、以及香港數碼港管理有限公司董事局主席陳細明先生, BBS, JP進行致辭。其後,將由香港數碼港管理有限公司人工智慧應用總監霍露明博士、沐曦集成電路(上海)科技有限公司首席產品官兼高級副總裁孫國梁博士、華為雲人工智能領域副總裁羅華霖先生 、Google 香港銷售及營運總經理余名德先生分享主題演講;及後的專題研討環節,邱達根議員亦會與霍露明博士、孫國梁博士、羅華霖副總裁以及Google Cloud 策略顧問翁偉基先生,這4位重量級嘉賓共同進行研討,勢必擦出火花!

「人工智能開發者和愛好者大會」詳情

日期:2025年3月8日(星期六)

時間:10:30至12:30(10:00入場登記)

地點:數碼港商場中庭

如有興趣參加大會,請即把握機會報名:https://forms.gle/NYBV5hPE6f67yJmv6

「智慧城市人工智能比賽」:提交你的創新解決方案

「科技奇點2025」另一個重點活動將為「智慧城市人工智能比賽」,賽事聚焦於數據庫、雲端技術、人工智能和網絡安全的創新解決方案,促進香港的智能環境發展。比賽將於4月5日正式開始接受報名,優秀項目可獲得技術指導及與業界專家的交流機會,而得獎作品更會於八月底的電腦節展覽及頒獎。

(圖為八月電腦節展館概念圖)

「智慧城市人工智能比賽」流程

4月5日:開始接受報名

6月7日:遞交提案截止

7月19日:提案改良環節

8月22日:提案展示及決賽

8月23日:頒獎典禮

為了加深參加者的相關知識,以及拓展他們的思維,香港資訊科技聯會將會在4月25日至6月6日舉行四大人工智能技術工作坊,並分別以深入探討數據庫、雲端、人工智能和網絡安全為題,協助大家交出自己最滿意的作品提案。

工作坊一

主題:數據庫的擴充(Augmentation of Databases)

日期:4月25日

工作坊二

主題:物聯網對人工智能發展的影響(Impact of IoT towards AI development)

日期:5月16日

工作坊三

主題:遷移到雲端/前沿領域網路安全 (Migration to Cloud / Frontiers in Cybersecurity)

專家講者:Mr. Ken Zhang, Greater China Head of Security, Customer Solutions Architect, Google Cloud

日期:5月30日

工作坊四

主題:人工智能的演變/ 人工智能對社會的重要性(Evolutions of AI / Why AI is important to our Community)

專家講者:香港數碼港管理有限公司人工智慧應用總監霍露明博士

日期:6月6日

時間:14:00至18:00

所有工作坊地點:金鐘康泰會展商務中心

報名:https://forms.gle/wr6se9hKGx53iqWe6

AI急速發展正重新定義各行各業,香港資訊科技聯會希望透過對「科技奇點2025」的探討,揭示資料庫、雲端、人工智能與網絡安全之間的緊密聯系及相互影響。同時,聯會亦期望能將AI與日常生活和城市建設緊扣,讓更多專才深入掌握AI和雲端技術,從而服務香港社會,推動香港在資訊科技上的發展和進步。

