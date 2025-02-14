科技奇點2025｜匯聚全港人工智能專才 推動香港資訊科技界發展
近年科技界迎來爆炸式成長，當中的主角非人工智能（AI）莫屬，乃至現時各行各業均朝著此方向發展，令到AI專才變得越來越搶手。有見及此，香港資訊科技聯會今年將以「科技奇點2025」為題舉辦一系列活動，其中3月8日率先舉辦「人工智能開發者與愛好者大會」，匯聚AI開發者、技術愛好者和行業專家，共同探索和討論技術發展的前沿動態以及應用。
「人工智能開發者與愛好者大會」：匯聚專家擦出研討火花
「科技奇點2025」旨在透過促進專業發展、創新和合作，推動香港成為頂尖資訊科技中心。其中，一系列活動亦會以不同目標為本，分別是提高技術熟練度和知識、推動創新、促進專業增長和人際關係網、支援技術發展與應用，以及加強網絡安全準備。
系列頭炮由「人工智能開發者與愛好者大會」打響，活動匯聚全港領先的人工智能開發者、技術愛好者和行業專家，並將內容聚焦於數據庫、雲端、人工智能及資訊安全與智慧城市發展的關聯，圍繞人工智能和數據庫如何應用在智慧城市中、其必要性、其重要性，以及網絡安全在智慧城市發展部署中的威脅等四大方向作研討，從而推動香港資訊科技界的發展與進步。
大會開幕禮將由創新科技及工業局副局長張曼莉女士, JP、香港資訊科技聯會會長邱達根議員、以及香港數碼港管理有限公司董事局主席陳細明先生, BBS, JP進行致辭。其後，將由香港數碼港管理有限公司人工智慧應用總監霍露明博士、沐曦集成電路（上海）科技有限公司首席產品官兼高級副總裁孫國梁博士、華為雲人工智能領域副總裁羅華霖先生 、Google 香港銷售及營運總經理余名德先生分享主題演講；及後的專題研討環節，邱達根議員亦會與霍露明博士、孫國梁博士、羅華霖副總裁以及Google Cloud 策略顧問翁偉基先生，這4位重量級嘉賓共同進行研討，勢必擦出火花！
「人工智能開發者和愛好者大會」詳情
日期：2025年3月8日（星期六）
時間：10:30至12:30（10:00入場登記）
地點：數碼港商場中庭
如有興趣參加大會，請即把握機會報名：https://forms.gle/NYBV5hPE6f67yJmv6
「智慧城市人工智能比賽」：提交你的創新解決方案
「科技奇點2025」另一個重點活動將為「智慧城市人工智能比賽」，賽事聚焦於數據庫、雲端技術、人工智能和網絡安全的創新解決方案，促進香港的智能環境發展。比賽將於4月5日正式開始接受報名，優秀項目可獲得技術指導及與業界專家的交流機會，而得獎作品更會於八月底的電腦節展覽及頒獎。
「智慧城市人工智能比賽」流程
4月5日：開始接受報名
6月7日：遞交提案截止
7月19日：提案改良環節
8月22日：提案展示及決賽
8月23日：頒獎典禮
為了加深參加者的相關知識，以及拓展他們的思維，香港資訊科技聯會將會在4月25日至6月6日舉行四大人工智能技術工作坊，並分別以深入探討數據庫、雲端、人工智能和網絡安全為題，協助大家交出自己最滿意的作品提案。
工作坊一
主題：數據庫的擴充（Augmentation of Databases）
日期：4月25日
工作坊二
主題：物聯網對人工智能發展的影響（Impact of IoT towards AI development）
日期：5月16日
工作坊三
主題：遷移到雲端/前沿領域網路安全 （Migration to Cloud / Frontiers in Cybersecurity）
專家講者：Mr. Ken Zhang, Greater China Head of Security, Customer Solutions Architect, Google Cloud
日期：5月30日
工作坊四
主題：人工智能的演變/ 人工智能對社會的重要性（Evolutions of AI / Why AI is important to our Community)
專家講者：香港數碼港管理有限公司人工智慧應用總監霍露明博士
日期：6月6日
時間：14:00至18:00
所有工作坊地點：金鐘康泰會展商務中心
報名：https://forms.gle/wr6se9hKGx53iqWe6
AI急速發展正重新定義各行各業，香港資訊科技聯會希望透過對「科技奇點2025」的探討，揭示資料庫、雲端、人工智能與網絡安全之間的緊密聯系及相互影響。同時，聯會亦期望能將AI與日常生活和城市建設緊扣，讓更多專才深入掌握AI和雲端技術，從而服務香港社會，推動香港在資訊科技上的發展和進步。
（資料及相片由客戶提供）