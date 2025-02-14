科技奇點2025｜匯聚全港人工智能專才　推動香港資訊科技界發展

近年科技界迎來爆炸式成長，當中的主角非人工智能（AI）莫屬，乃至現時各行各業均朝著此方向發展，令到AI專才變得越來越搶手。有見及此，香港資訊科技聯會今年將以「科技奇點2025」為題舉辦一系列活動，其中3月8日率先舉辦「人工智能開發者與愛好者大會」，匯聚AI開發者、技術愛好者和行業專家，共同探索和討論技術發展的前沿動態以及應用。



「人工智能開發者與愛好者大會」：匯聚專家擦出研討火花

「科技奇點2025」旨在透過促進專業發展、創新和合作，推動香港成為頂尖資訊科技中心。其中，一系列活動亦會以不同目標為本，分別是提高技術熟練度和知識、推動創新、促進專業增長和人際關係網、支援技術發展與應用，以及加強網絡安全準備。

系列頭炮由「人工智能開發者與愛好者大會」打響，活動匯聚全港領先的人工智能開發者、技術愛好者和行業專家，並將內容聚焦於數據庫、雲端、人工智能及資訊安全與智慧城市發展的關聯，圍繞人工智能和數據庫如何應用在智慧城市中、其必要性、其重要性，以及網絡安全在智慧城市發展部署中的威脅等四大方向作研討，從而推動香港資訊科技界的發展與進步。

「人工智能開發者與愛好者大會」匯聚全港領先的人工智能開發者、 技術愛好者和行業專家，內容聚焦於數據庫、雲端、人工智能及資訊安全與智 慧城市發展的關聯。

大會開幕禮將由創新科技及工業局副局長張曼莉女士, JP、香港資訊科技聯會會長邱達根議員、以及香港數碼港管理有限公司董事局主席陳細明先生, BBS, JP進行致辭。其後，將由香港數碼港管理有限公司人工智慧應用總監霍露明博士、沐曦集成電路（上海）科技有限公司首席產品官兼高級副總裁孫國梁博士、華為雲人工智能領域副總裁羅華霖先生 、Google 香港銷售及營運總經理余名德先生分享主題演講；及後的專題研討環節，邱達根議員亦會與霍露明博士、孫國梁博士、羅華霖副總裁以及Google Cloud 策略顧問翁偉基先生，這4位重量級嘉賓共同進行研討，勢必擦出火花！

「人工智能開發者和愛好者大會」詳情

日期：2025年3月8日（星期六）

時間：10:30至12:30（10:00入場登記）

地點：數碼港商場中庭

如有興趣參加大會，請即把握機會報名：https://forms.gle/NYBV5hPE6f67yJmv6

「智慧城市人工智能比賽」：提交你的創新解決方案

「科技奇點2025」另一個重點活動將為「智慧城市人工智能比賽」，賽事聚焦於數據庫、雲端技術、人工智能和網絡安全的創新解決方案，促進香港的智能環境發展。比賽將於4月5日正式開始接受報名，優秀項目可獲得技術指導及與業界專家的交流機會，而得獎作品更會於八月底的電腦節展覽及頒獎。

（圖為八月電腦節展館概念圖）

「智慧城市人工智能比賽」流程

4月5日：開始接受報名

6月7日：遞交提案截止

7月19日：提案改良環節

8月22日：提案展示及決賽

8月23日：頒獎典禮

為了加深參加者的相關知識，以及拓展他們的思維，香港資訊科技聯會將會在4月25日至6月6日舉行四大人工智能技術工作坊，並分別以深入探討數據庫、雲端、人工智能和網絡安全為題，協助大家交出自己最滿意的作品提案。

工作坊一

主題：數據庫的擴充（Augmentation of Databases）

日期：4月25日

工作坊二

主題：物聯網對人工智能發展的影響（Impact of IoT towards AI development）

日期：5月16日

工作坊三

主題：遷移到雲端/前沿領域網路安全 （Migration to Cloud / Frontiers in Cybersecurity）

專家講者：Mr. Ken Zhang, Greater China Head of Security, Customer Solutions Architect, Google Cloud

日期：5月30日

工作坊四

主題：人工智能的演變/ 人工智能對社會的重要性（Evolutions of AI / Why AI is important to our Community)

專家講者：香港數碼港管理有限公司人工智慧應用總監霍露明博士

日期：6月6日

時間：14:00至18:00

所有工作坊地點：金鐘康泰會展商務中心

報名：https://forms.gle/wr6se9hKGx53iqWe6

AI急速發展正重新定義各行各業，香港資訊科技聯會希望透過對「科技奇點2025」的探討，揭示資料庫、雲端、人工智能與網絡安全之間的緊密聯系及相互影響。同時，聯會亦期望能將AI與日常生活和城市建設緊扣，讓更多專才深入掌握AI和雲端技術，從而服務香港社會，推動香港在資訊科技上的發展和進步。

（資料及相片由客戶提供）