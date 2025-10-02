香港美酒佳餚巡禮2025懶人包　必食星級食府/日期/購票優惠一覽

吃貨最重視的日子之一！由香港旅遊發展局（旅發局）主辦的年度盛事「香港美酒佳餚巡禮」就快到啦！今年將於10月23日至26日，一連四天在中環海濱活動空間盛大舉行。本屆巡禮以「非凡搭配 世界之最」為主題，雲集世界各地的頂級名酒佳釀，而全場焦點之一，必定是由煤氣公司贊助的「Towngas名氣美食街」！今年美食街陣容空前鼎盛，一站式匯聚12間星級食府，合共摘下13顆米芝蓮星及7顆黑珍珠鑽，讓饕客們以味蕾一次過「摘星奪鑽」，體驗世界級餐飲盛宴！由即日起至10月22日，市民及旅客可經Klook及Trip.com網站預購門票享受早鳥優惠，尊尚品酒證預售價$498（原價$598），品味證預售價$268（原價$298）。以下率先為大家介紹幾間焦點餐廳，不容錯過！



焦點一：全球最多星女主廚主理Cristal Room by Anne-Sophie Pic首度登場！必試4大限定菜式

要數今年「Towngas名氣美食街」最矚目的亮點，絕對是全球摘星最多的法國女廚神Anne-Sophie Pic旗下、榮獲米芝蓮一星的法式餐廳Cristal Room by Anne-Sophie Pic首度參與盛會，這次她將透過餐廳主廚Marc Mantovani，為大家呈獻四道巡禮限定的靈魂菜式，讓你感受其獨特的法式烹飪哲學。LES BERLINGOTS ASP ©以意大利面小雲吞的形式呈現，內餡是熟成24個月的康堤芝士（Comté），配上融合了咖啡與蕎麥茶香氣的蘑菇清湯，風味濃郁，層次感十足。

LES BERLINGOTS ASP ©（4品味券）

焦點二：三星殿堂級法菜 x Bakery by THE GRAND聯手呈獻「海洋盛宴」

米芝蓮三星及黑珍珠二鑽的殿堂級法國餐廳L’Atelier de Joël Robuchon，將聯同旗下人氣品牌Bakery by THE GRAND，為大家帶來一場極致奢華的「海洋盛宴」。Bakery by THE GRAND的超人氣菜式，冰涼彈牙的天使麵，配上芳香撲鼻的黑松露與甘香的魚子醬，味道清新而精緻，是開胃的絕佳選擇。

魚子醬松露冷天使麵（4品味券）

焦點三：三星粵菜食府富臨飯店 鮑魚以外的養生驚喜

說到粵菜，怎能不提大名鼎鼎的米芝蓮三星食府「富臨飯店」？除了必嚐的招牌菜「富臨鮑魚」外，餐廳更帶來獨家驚喜。他們將美食家王亭之的傳統養生糖水配方，破格創作成「王亭之糖水雪糕」，將傳統滋補智慧與現代甜品結合，口感新穎，絕對值得一試。

王亭之糖水雪糕（5品味券）

富臨鮑魚（6品味券）

焦點四：「廚魔」玩轉港式點心 重新定義味蕾界限

由「廚魔」梁經倫主理的米芝蓮二星餐廳Bo Innovation，向來以大膽創新見稱。今次他將再次發揮無限創意，融合本地與法式元素，為大家帶來三款顛覆想像的港式點心：西班牙黑毛豬叉燒包、分子小籠包及創新「老婆餅」，這三款美食將挑戰你對傳統點心的認知，帶來前所未有的味覺衝擊。

老婆餅（3品味券）

更多星鑽食府雲集 發掘創新滋味

多家星級及鑽級食府雲集，「Towngas名氣美食街」匯聚多國風味佳餚：法式餐廳如Ami的招牌牛肉三文治、Épure的黑椒和牛貝涅餅，以及CulinArt 1862的法式紅酒燉牛肉；中菜方面則有明閣的本地鹹蛋金沙蝦球、唐述的陳年花雕醉龍蝦等創意菜式、The Chinese Library的燈籠油滷乳鴿；而人氣薄餅店CIAK更推出期間限定的大閘蟹薄餅，以意想不到的食材組合展現巧思。看到這裡，相信大家已垂涎三尺，心動不如行動，立即購買門票，親身感受這場味蕾盛宴！

本地鹹蛋金沙蝦球（3品味券）

燈籠油滷乳鴿(半隻)（3品味券）

活動詳情及購票教學 即搶早鳥優惠！

想以最優惠價錢入場？就要把握預售優惠！今年活動設有兩款品酒證，分別是「品味證」及「尊尚品酒證」。

「香港美酒佳餚巡禮 2025」活動詳情

日期及時間：

2025年10月23日（星期四）：晚上7時30分至午夜12時

2025年10月24日至26日（星期五至日）：中午12時至午夜12時

（最後入場時間為晚上11:30）

地點：香港島中環海濱活動空間

基本門票：港幣$40/位（不含品味券及酒杯），65歲或以上長者、3至12歲兒童、全日制學生及殘疾人士可享半價優惠入場；3歲以下兒童免費入場

網站：www.discoverhongkong.com

預購優惠：

由即日起至10月22日，市民及旅客可經Klook及Trip.com網站預購尊尚品酒證，即可享折扣價：

尊尚品酒證：預售價$498（原價$598），內容包括入場券、16張品味券、尊尚酒杯及「尊尚名酒區」入場門票等，總值$840。

品味證：預售價$268（原價$298），內容包括入場券、8張品味券及標準酒杯，總值$370。

美國運通卡會員專屬優惠

美國運通卡會員更可享獨家折扣，以低至$448入手「尊尚品酒證」，勁減$150！

以上優惠機會難逢，絕對不容錯過！立即行動，相約三五知己，一齊到中環海濱，投入這場世界級的星鑽盛宴，盡情享受味蕾的極致饗宴！

