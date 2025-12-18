高達迷必影1.8米高元祖高達、Wing Gundam Zero必搶KYUBI獨家潮物

各位高達迷注意！今個聖誕絕對是燃燒「鋼之魂」的最佳時機，因為《新機動戰記高達 W》竟然已經陪伴了我們30年！為了慶祝這部經典神作踏入30周年，本地原創潮流品牌KYUBI今年聖誕特別與Bandai聯手，於荃新天地1期打造超震撼的「KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025」主題企劃。現場有令人熱血沸騰的4米高Wing Gundam Zero (EW)超巨型打卡牆、1.8米高配以燈效的Wing Gundam Zero (EW)、Gundam Deathscythe Hell (EW )及型格高達 RX-78-2模型，更有一系列由KYUBI設計的香港限定聯乘潮物，絕對要讓各位粉絲的荷包大出血！



視覺震撼！4米高Wing Gundam Zero (EW)超巨型打卡牆 死神高達霸氣現身

走進荃新天地1期中庭，最吸睛的絕對是高達4米的Wing Gundam Zero (EW) 超巨型打卡牆。其標誌性的潔白羽翼線條分明，視覺效果極具衝擊力，站在它面前彷彿能感受到希羅・尤駕駛時的氣勢。

除了巨型打卡牆，同場還有1.8米高、配備帥氣燈光效果的立像，包括同樣是Wing Gundam Zero (EW) 以及手持招牌光束鐮刀的「死神高達」Gundam Deathscythe Hell (EW)，造型凌厲逼真。當然，作為高達系列的起點，元祖高達RX-78-2的模型亦會經典重現，粉絲絕對不能錯過。

沉浸式月球場景！化身駕駛員穿越宇宙 五大主角齊集

各位「駕駛員」不能錯過場中央的月球場景！這個打卡位特意營造出無重外太空的感覺，配合巨型月亮背景，讓粉絲們可以模仿動畫中的經典甫士，輕易拍出型格十足的照片，瞬間穿越至高達宇宙。

如果你是《新機動戰記高達 W》的死忠粉，現場更有希羅・尤、迪奧・麥韋、多諾華・巴頓、卡多魯・魯賓・溫拿及張五飛等五位主角的立牌列陣，讓大家可以與心愛角色並肩作戰。

必搶香港限定潮物！全球限量滑板櫈 極罕青白瓷元祖高達薰香擺設

打完卡自然要掃貨！今次KYUBI與高達的聯乘系列可說是誠意十足，將動漫熱血完美融入日常穿搭。期間限定店獨家發售多款香港限定產品，當中最具話題性的首推「KYUBI RX-78 Incense Burner」，這款限量預購的元祖高達薰香擺設仿照日本青白瓷工藝，全人手製造，煙絲會從機體身上緩緩升起，極具收藏價值。另外，全球限量的滑板櫈亦是焦點所在，板身印有紅彗星渣古與RX-78的對決設計，更附送精緻的Haro小金球，設計感滿分。

在服飾方面，KYUBI亦貫徹其潮流觸覺，推出了多款設計精美的T-Shirt，還有《新機動戰記高達 W》30周年雙面背心，一面印有動畫分鏡，另一面則繡上Endless Waltz字樣，輕盈保暖又型格。此外還有以黑色三連星及自護公國為主題的T-Shirt及Cap帽，細節處處流露對作品的致敬。

由即日至2026年1月4日，各位高達迷記得親臨荃新天地1期朝聖。凡購買聯乘系列產品滿指定金額，更可獲贈限量主題毛巾及海報，數量有限，送完即止。今個聖誕及新年，一於約定戰友們一起去感受這份獨有的男兒浪漫吧！

《KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025 》活動詳情

日期：即日至2026年1月4日

時間：上午11時至晚上10時

地點：荃新天地1期高層地下中庭

(資料及相片由客戶提供)