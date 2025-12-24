咖啡迷朝聖！荃新天地咖啡市集世界級大師坐鎮 必試粉紫聖誕特調

咖啡迷又有好去處！荃新天地將於12月24日至28日，在戶外花園廣場舉辦一連五天的「Winter Coffee Market 冬日咖啡市集」，市集匯聚多個本地人氣品牌，大家可以嘆到精品咖啡、創意飲品及聖誕限定甜點，更有機會一嚐台灣重量級咖啡大師的手藝！想享受最chill的咖啡時光，就要到「黑膠唱片咖啡廳」細味音樂與咖啡的復古浪漫。想盡享會場限定優惠，立即約定啡迷好友到冬日咖啡市集啦！



世界級大師坐鎮 必飲冠軍級烘焙與夢幻特調

最令咖啡迷期待的，必定是台灣重量級咖啡大師親臨坐鎮。擁有超過20年豐富經驗、曾獲台灣咖啡師大賽冠軍，並在2025年勇奪世界盃咖啡烈酒大賽世界第三的GABEE.創辦人林東源，將現場展示冠軍級的烘焙工藝，讓大家能近距離領略精品咖啡的層次感。與此同時，曾任世界大賽評審長的液藝創辦人Chacha Tong亦帶來驚喜，推出以粉紫莫蘭迪色系為靈感的聖誕限定特調〈白色戀人〉，以鳳梨萊姆酒、清酒與咖啡交織出夢幻香氣，成為咖啡控爭相打卡的焦點。

GABEE.創辦人林東源。

YiYi 液藝創辦人 Chacha Tong

搜羅全港人氣品牌 慈善捐款換領冬日啡香

這場「啡聚」匯聚了14個人氣咖啡品牌及烘焙名店，當中包括一門町市場 — 咖啡沖沖子、Restation Place Coffee Workshop、賞念咖啡、ROR Coffee Roasters Roastery、Gadot Coffee、Coffee Omakase、Twins Coffee、the bathtub、啡佬、S.A.M Coffee、Minamoto Coffee 及TWIGGY COFFEE等品牌，有品牌推出山渣梳打咖啡、茶香咖啡以及聯乘貴州茅台的「醬香咖啡」等創新風味。大家可以限定優惠及折扣入手手沖咖啡、掛耳包、咖啡膠囊及主題聖誕禮盒。此外，享樂烘培LY Bakery、Tokyo Bakery東京烘培精選天然烘焙產品及Godot Coffee聯乘的捌拾玖號將推出多款烘焙小食，襯啡一流！只要透過AlipayHK「同心‧助宏福」捐款HK$20，即可於活動期間免費換領咖啡一杯，每日數量有限，換完即止，細味啡香的同時也為社會傳遞溫暖。

異國風情體驗 砂煮咖啡與咖啡渣占卜

除了味覺的享受，現場更營造了極具質感的視覺與聽覺體驗。市集特別打造的「黑膠唱片咖啡廳」，準備了多款從經典港產流行樂到西方應節樂章的唱片，讓樂迷可以在舒適的環境下，一邊聆聽黑膠唱片的溫潤音色，一邊細味手中的精品咖啡，沉浸在復古浪漫的氛圍中。現場更有由專業咖啡師帶領的「土耳其咖啡工作坊」，體驗傳統的砂煮技法，甚至還能參與充滿神祕感的咖啡渣占卜，為節日增添異國色彩。

市集特別打造的「黑膠唱片咖啡廳」，一邊聆聽黑膠唱片，一邊細味精品咖啡。

土耳其咖啡工作坊。

Citywalk 荃新天地「 Winter Coffee Market 冬日咖啡市集」

日期及時間：2025年12月24至28日 (12nn-9pm)

地點：荃新天地1期地下花園廣場

(資料及相片由客戶提供)