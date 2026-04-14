護理南北交流合作論壇圓滿舉⾏　七⼤護理組織攜⼿推動大灣區護理

（⾹港，2026年4⽉11⽇）由⼤灣區醫療專業發展協會主辦、⾹港恒⽣⼤學知識交流學院合辦的「⼤灣區護理南北交流合作⾼峰論壇2026」於⾹港恒⽣⼤學圓滿舉⾏。論壇以「專業無界、南北共融 — 邁向⼤灣區護理協作新時代」為主題，匯聚本港七⼤護理專業組織、學術界及政策制定者，共同探討⼤灣區護理⼈才的流動、執業資格互認及未來合作⽅向。



主禮嘉賓合影，攜⼿為論壇揭開序幕，共同推動灣區護理融合發展。

是次論壇獲得多個重要護理機構協辦，包括：⾹港護理及助產專科學院、⾹港護理學院、⾹港護理及衛⽣管理學院、⾹港護⼠總⼯會、⾹港家庭醫學及基層健康護⼠協會、⾹港護⼠協會及⾹港政府華員會護⼠分會（排名不分先後），充分體現業界對推動區域護理協作的⾼度共識。

論壇全體⼤合照，與會嘉賓及護理界同仁共同⾒證⼤灣區護理協作新時代的啟航。

主禮嘉賓雲集 分享政策與發展藍圖

論壇邀請到多位重量級嘉賓主禮及發⾔。全國政協常務委員、⾹港特別⾏政區⾏政會議成員⾼永⽂醫⽣親臨主禮，並分享2026年全國兩會精神。⾼醫⽣強調，要貫徹兩會精神，深化⼤灣區護理協作，推動護理專業從醫院⾛向社區，實現資格互認與⼈才流動，共建健康灣區。他亦提出三項具體⾏動倡議，包括建⽴⼤灣區護理⼈才聯合培訓機制、推動跨境護理數據與科研協作，以及優化護⼠執業流動與就業保障。

全國政協常務委員、⾹港特別⾏政區⾏政會議成員⾼永⽂醫⽣發表主旨演講，貫徹兩會精神，呼籲深化⼤灣區護理協作。

⾹港恒⽣⼤學校⻑何順⽂教授致辭時指出，在「⼗五五」規劃下，⾹港應憑藉國際標準、科研實⼒與專業服務成為健康產業的「價值創造者」，⽽恒⽣⼤學將透過跨學科教育、產學合作及政策研究，培育複合型⼈才，攜⼿共建健康灣區。

⽴法會議員陳恒鑌議員從政策層⾯剖析⼤灣區醫療協作的機遇與挑戰。他表示，CEPA政策為⾹港專業⼈⼠北上發展提供了重要法律基礎，護理界應積極把握「⼗五五」開局之年的契機，推動資格互認及跨境服務標準化，並呼籲政府進⼀步簡化註冊流程，為護⼠在⼤灣區內地城市執業創造更便利條件。

⼤灣區醫療專業發展協會創會會⻑蕭英傑先⽣致歡迎辭時表示，是次論壇成功搭建了跨界別、跨專業的對話平台，匯聚七⼤護理組織實屬難得。他感謝各協辦機構的⿍⼒⽀持，並強調協會將繼續推動護理專業的南北交流，促進政策、教育與實務的緊密結合，為⼤灣區居⺠提供更優質的醫療照護服務。

⾹港⼤學校⻑辦公室資深顧問、基層醫療健康教育中⼼總監陳肇始教授雖因公務未能親⾝出席，仍特意錄製視頻致辭。她指出，因應⼤灣區⼈⼝⽼化與慢性病增加，護理專業須從院內⾛向社區，透過基層醫療、數碼健康及跨境培訓，提升服務效率並推動醫療系統轉型。

⾹港護理及助產專科學院院⻑馮⽟娟教授在論壇上分享時指出，在 CEPA 框架下，粤港澳⼤灣區護理⾏業可透過資格互認、⼈才流動、培訓共享與資源互補，實現共融發展，應對⼈⼝⽼化與慢性病挑戰，並提升區域護理服務的整體質量與國際競爭⼒。

專題討論聚焦實務 探討CEPA與⼈才流動

論壇設有兩場專題討論。第⼀場由⾹港護理及衛⽣管理學院前院⻑潘偉剛博⼠主持，訪問馮玉娟教授、香港護士協會謝健強主席以及香港護士總工會蘇肖娟會長, 聚焦⾹港護理專業⼈員如何透過 CEPA 政策，名正⾔順地回⼤灣區內地城市從事臨床、管理、教學或顧問等護理事業，並探討資格認可、註冊呈報及不同職系（包括院舍保健員及個⼈護理員）的適⽤性等實務問題。

第⼆場專題討論由⾹港恒⽣⼤學知識交流學院未來智慧培訓中⼼聯席總監⽅釗博⼠主持，訪問香港護理學院顧慧賢會長、香港家庭醫學及基層健康護士協會張旭紅會長及華員會護士分會姚寶珠主席, 集中探討⼤灣區護理資格互認與註冊機制、專業標準與培訓對接、跨境持續進修與科研協作，以及災難應變與公共衛⽣協同四⼤範疇，旨在推動護理⼈才流動、服務標準化及區域應急聯動。

主辦⽅：邁向區域協作新篇章

論壇在熱烈的交流氣氛中圓滿結束。與會者期望⽇後有更多同類活動，共同譜寫⼤灣區護理協作的嶄新⼀⾴。

論壇吸引護理專業⼈⼠踴躍參與，現場座無虛席，交流氣氛熱烈。

專題討論: 嘉賓們就資格互認、培訓對接、科研協作及災難應變等議題進⾏深⼊交流。

（資料及相片由客戶提供）