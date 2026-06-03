美心西餅父親節呈獻：「Big Boy 大個佬」系列預訂蛋糕早鳥優惠

（香港，2026年5月27日）每位男士心中，都住著一個永遠長不大的「Big Boy」。今年父親節，美心西餅將由5月27日起推出「Big Boy 大個佬」三大父親節蛋糕系列，共七款玩味十足的蛋糕，精準捕捉爸爸從「大個仔」到「大個佬」的轉變：包括「玩樂篇」寓意熱血活力的「港足爸爸」及贏到開巷的「馬運高昇」；「飲食篇」神還原男人浪漫的「豆腐火腩飯蛋糕」與「出前一丁餐蛋麵蛋糕」；以及「品味篇」型格可愛的「開心果爸爸」、「梳乎爸爸」與藏著每個開心時刻的「菲林回憶」。系列展現爸爸從職場硬漢到家中大男孩的不同魅力，讓全家在歡笑中釋放內心的「Big Boy」靈魂。



玩樂篇：足球賽馬雙重享「Big Boy」開心時刻不停歇

說到「Big Boy」，當然不少得在球場上奔跑、在馬場上目睹騎師風采一面的種種回憶。「玩樂篇」為「Big Boy」設計了「港足爸爸」及「馬運高昇」兩款活力十足的蛋糕。當中「港足爸爸」是特別聯乘中國香港足球總會（HKFA）推出，蛋糕外型以香港足球代表隊經典的紅色球衣為設計靈感，內層以鬆軟朱古力蛋糕夾著綿密幼滑的朱古力慕絲與忌廉，讓爸爸們品嚐濃郁的朱古力同時回味在球上場奔跑揮灑汗水的熱血回憶。凡購買「港足爸爸」即可以$120加購「港隊勁揪打氣毛巾」，在日常中延續熱血球魂。除了足球焦點，更有象徵好運的「馬運高昇」，由椰絲及開心果碎巧妙鋪成綠油油的「草皮」，再配上朱古力脆脆與豐富雜果，完美重現賽馬場的疾馳快感。

飲食篇：神還原男人的浪漫最強代表豆腐火腩飯及出前一丁餐蛋麵

「男人的浪漫」非豆腐火腩飯莫屬，想送上一碗不一樣的豆腐火腩飯？「飲食篇」則神還原爸爸必吃美食「豆腐火腩飯」及「出前一丁餐蛋麵」。「豆腐火腩飯蛋糕」以卜卜米化作白飯、牛奶奶凍演繹豆腐，再以深淺朱古力與芝士慕絲交織出火腩肥瘦分明的層次感，滿載本土情懷。另一款「出前一丁餐蛋麵蛋糕」則以原味忌廉拉出波浪麵條，士多啤梨慕絲與芒果奶凍分別化身午餐肉與太陽蛋，最後以芒果啫喱注入「湯底」畫龍點睛，視覺效果栩栩如生。

品味篇：三款蛋糕盡展「Big Boy」級生活態度

何謂享受人生？「品味篇」三款蛋糕逐一演繹「Big Boy」級的生活妙法。「開心果爸爸」象徵爸爸是家中的開心果，蛋糕點綴優雅的小高帽與俏皮黑鬍鬚，完美詮釋「型到老，大過佬」的瀟灑態度。「梳乎爸爸」象徵著爸爸外表堅毅如山，內心卻柔軟如雲，為家人提供最溫柔的依靠。最後，「菲林回憶」專為攝影師爸爸而設，每一圈「菲林」都承載著爸爸眼中最珍貴的回憶，蛋糕更設有相位，可放入全家福，讓甜點添上一份獨特的溫馨意義。

早鳥優惠：Eatizen會員預訂蛋糕享85折起

由5月 26 日至 6月 18 日，美心西餅推出父親節早鳥折扣，Eatizen會員於門市或網店預訂蛋糕，即享85折或於網店預訂及一般顧客享預訂優惠88折。另外，Eatizen會員於活動期間即日購買現售蛋糕，亦可享恆常9折優惠。

Big Boy 魂爆發！美心西餅與中國香港足球總會聯名蛋糕盛典燃動足球激情

為隆重慶祝美心西餅首次攜手中國香港足球總會聯名推出「港足爸爸」蛋糕，早前特別於啟德體育園舉行「美心西餅 x 中國香港足球總會父親節限定體驗日」，邀請美心顧客攜同小朋友同場熱血開波。當日由港隊球星葉鴻輝、艾華頓、陳𦘦鈞及王振鵬親臨帶領大家感受足球的熱血，球場上歡呼聲此起彼落，氣氛高漲。現場更安排互動環節，讓球迷近距離與多位港隊球星合照，留下難忘回憶，釋放內心的「Big Boy」靈魂。

爸爸的興趣 — 玩樂篇

美心西餅 X中國香港足球總會（HKFA）「港足爸爸」

尺寸：8吋

重量：約 1.9磅

門市推出日期：5月28日

價錢：$258

恆常Eatizen美心薈會員價9折：$ 232.2

Eatizen美心薈會員早鳥預訂優惠85折： $219.3

一般早鳥預訂優惠88折：$227.1

「港隊勁揪打氣毛巾」

由5月28日起，凡購買「港足爸爸」，即可以$120換購​「港隊勁揪打氣毛巾」一條。

「馬運高昇」

尺寸：8吋

重量：約 2.4磅

門市推出日期：6月5日

表面：原味忌廉、椰絲 、士多啤梨、芒果 、蜜瓜、邊桃、菠蘿、開心果碎

夾心：原味忌廉、奇異果 、士多啤梨、邊桃、朱古力牛油忌廉、朱古力脆脆

底層：原味蛋糕

價錢：$288

恆常Eatizen美心薈會員價9折：$259.2

Eatizen美心薈會員早鳥預訂優惠85折：$244.8

一般早鳥預訂優惠88折：$253.5

爸爸的味道 — 飲食篇

「出前一丁餐蛋麵」

尺寸：6吋

重量：約 1.5磅

門市推出日期：5月28日

表面：黃色原味忌廉、士多啤梨慕絲、芒果味奶凍、牛奶奶凍、芒果味啫喱

夾心：芒果慕絲、原味蛋糕

底層：芝士蛋糕

價錢：$268

恆常Eatizen美心薈會員價9折：$241.2

Eatizen美心薈會員早鳥預訂優惠85折： $227.8

一般早鳥預訂優惠88折：$235.9

尺寸：6吋

重量：約 1.3磅

門市推出日期：5月28日

表面：原味忌廉、卜卜米、 朱古力芝士蛋糕,、芝士慕絲、朱古力芝士慕絲、蜜瓜、牛奶奶凍

夾心：原味蛋糕, 朱古力慕絲, 榛子軟心, 開心果麵絲脆脆

底層：朱古力蛋糕

價錢： $268

恆常Eatizen美心薈會員價9折：$241.2

Eatizen美心薈會員早鳥預訂優惠85折： $227.8

一般早鳥預訂優惠88折：$235.9

爸爸的型格 — 品味篇

「梳乎爸爸」

尺寸：5.25吋

重量：約 1.1磅

門市推出日期：6月3日

表面：士多啤梨、奇異果、邊桃、芒果、藍莓、邊梨、蜜瓜、銀珠糖、黃色原味忌廉、原味蛋糕

底層：芝士梳乎厘蛋糕

價錢：$188

恆常Eatizen美心薈會員價9折：$169.2

Eatizen美心薈會員早鳥預訂優惠85折： $159.8

一般早鳥預訂優惠88折：$165.5

「開心果爸爸」

尺寸：4.5吋

重量：約 0.7磅

門市推出日期：6月3日表面：開心果忌廉、開心果碎、朱古力忌廉、朱古力裝飾

夾心：開心果吉士忌廉、焦糖醬、白朱古力片、開心果碎、巴旦木(杏仁)薄脆醬

底層：原味蛋糕

價錢：$218

恆常Eatizen美心薈會員價9折：$196.2

Eatizen美心薈會員早鳥預訂優惠85折： $185.3

一般早鳥預訂優惠88折：$191.9

「菲林回憶」

尺寸：4.5吋

重量：約 0.7磅

門市推出日期：5月27日

表面：朱古力忌廉、朱古力蛋糕碎 、士多啤梨 、 邊桃、奇異果 、藍莓 、朱古力裝飾

夾心：脆糖、雞蛋布甸、原味忌廉

底層：原味蛋糕

價錢：$198

恆常Eatizen美心薈會員價9折：$178.2

Eatizen美心薈會員早鳥預訂優惠85折：$168.3

一般早鳥預訂優惠88折：$174.3

美心西餅查詢熱線：2743 3311

美心西餅網頁：http://www.maximscakes.com.hk

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（資料及其相片由客戶提供）