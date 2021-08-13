Spark Awards｜《香港01》奪19獎 榮獲年度最佳媒體品牌大獎

由市務雜誌《Marketing Magazine》舉辦的一年一度「卓越傳媒大獎」（ The Spark Awards）於8月12日舉行頒獎典禮，藉以表揚年度傑出創作企劃及媒體內容。今年《香港01》再下一城，共有11個項目獲獎，摘下6金、6銀及6銅，更榮獲最佳媒體品牌大獎（Media Brand of the Year）。

去年，《香港01》App全面升級，為用戶提供更好的體驗，在典禮上勇奪多個獎項。內容系列及市場推廣項目亦創佳績，分別獲得2個金獎和1銀、1銅。



升級版《香港01》App 加強互動元素，讓用戶自選頻道服務，穿梭於內容與生活服務平台之間，實現「無縫，連繫生活」的理念，奪得5個獎項：

最佳手機／應用程式應用 金獎

最佳聯繫策略 銀獎

最佳影響力媒體 銀獎

最佳數碼媒體 銀獎

最佳受眾贏取及留住策略 銅獎

得獎項目：《香港01》App

在內容報道方面，「隱形香港」因應新冠肺炎疫情，推出「抗疫前線」系列，專訪多位抗疫英雄，向他們致敬，訪問影片吸引過百萬人收看；而「藝人低谷」系列則專訪了6位藝人，講述他們如何走出低谷期，從而帶出正面訊息，兩個主題內容均獲得金獎。

最佳原創內容 金獎

+ 2

得獎專題：「抗疫前線」專訪系列

最佳品牌內容應用 金獎

+ 2

得獎專題：「藝人低谷」專訪系列

市場推廣方面，《香港01》去年推出了「好奇流動派」及「無縫流動派」等項目，透過不同類型的小遊戲及投票活動，成功讓更多用戶認識《香港01》的不同面向，此項目亦獲得2個獎項：

最佳多渠道運用 金獎

最佳促銷策略 銅獎

得獎項目：「流動派」系列

「01心意」是結集線上推廣、線下互動的慈善籌款平台，至今已為超過140間慈善團體籌得近千萬港元善款，這份善心更令《香港01》在企業社會責任項目中摘下金獎。

最佳企業社會責任媒體 金獎

得獎項目：「01心意」線上慈善平台

《香港01》專業團隊為客戶製作的宣傳項目亦獲得多個獎項，傑出推廣企劃獲業界認同，得獎項目包括：

最佳定制活動 金獎

最佳媒體宣傳項目 - 影片 銅獎

得獎項目：WWF - 地球一小時（網上直播）

最佳媒體宣傳項目 - 影片 銀獎

得獎項目：McDonald's - MCD & me

最佳媒體宣傳項目 - 綜合媒體 銀獎

得獎項目：港鐵 - MTR Mobile全新升級 輕輕鬆鬆賺分換奬賞

得獎項目：東方表行 - 品味時間

最佳定制活動 銅獎

最佳媒體宣傳項目 - 體驗營銷 銅獎

得獎項目：大灣區共同家園青年公益基金 - On Air KOL 2021

《香港01》多個產品﹑編採﹑創作及營銷團隊的項目獲得業界認同，將繼續為讀者帶來更多元化的新聞及生活服務資訊，實現「媒體＋」的理念，期待在來年的「卓越傳媒大獎」再創佳績。