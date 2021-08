Spark Awards｜《香港01》奪19獎 榮獲年度最佳媒體品牌大獎

由市務雜誌《Marketing Magazine》舉辦的一年一度「卓越傳媒大獎」( The Spark Awards)於8月12日舉行頒獎典禮,藉以表揚年度傑出創作企劃及媒體內容。今年《香港01》再下一城,共有11個項目獲獎,摘下6金、6銀及6銅,更榮獲最佳媒體品牌大獎(Media Brand of the Year)。

去年,《香港01》App全面升級,為用戶提供更好的體驗,在典禮上勇奪多個獎項。內容系列及市場推廣項目亦創佳績,分別獲得2個金獎和1銀、1銅。



升級版《香港01》App 加強互動元素,讓用戶自選頻道服務,穿梭於內容與生活服務平台之間,實現「無縫,連繫生活」的理念,奪得5個獎項:

最佳手機/應用程式應用 金獎

最佳聯繫策略 銀獎

最佳影響力媒體 銀獎

最佳數碼媒體 銀獎

最佳受眾贏取及留住策略 銅獎

得獎項目:《香港01》App

在內容報道方面,「隱形香港」因應新冠肺炎疫情,推出「抗疫前線」系列,專訪多位抗疫英雄,向他們致敬,訪問影片吸引過百萬人收看;而「藝人低谷」系列則專訪了6位藝人,講述他們如何走出低谷期,從而帶出正面訊息,兩個主題內容均獲得金獎。

最佳原創內容 金獎

+ 2

得獎專題:「抗疫前線」專訪系列

最佳品牌內容應用 金獎

+ 2

得獎專題:「藝人低谷」專訪系列

市場推廣方面,《香港01》去年推出了「好奇流動派」及「無縫流動派」等項目,透過不同類型的小遊戲及投票活動,成功讓更多用戶認識《香港01》的不同面向,此項目亦獲得2個獎項:

最佳多渠道運用 金獎

最佳促銷策略 銅獎

得獎項目:「流動派」系列

「01心意」是結集線上推廣、線下互動的慈善籌款平台,至今已為超過140間慈善團體籌得近千萬港元善款,這份善心更令《香港01》在企業社會責任項目中摘下金獎。

最佳企業社會責任媒體 金獎

得獎項目:「01心意」線上慈善平台

《香港01》專業團隊為客戶製作的宣傳項目亦獲得多個獎項,傑出推廣企劃獲業界認同,得獎項目包括:

最佳定制活動 金獎

最佳媒體宣傳項目 - 影片 銅獎

得獎項目:WWF - 地球一小時(網上直播)

最佳媒體宣傳項目 - 影片 銀獎

得獎項目:McDonald's - MCD & me

最佳媒體宣傳項目 - 綜合媒體 銀獎

得獎項目:港鐵 - MTR Mobile全新升級 輕輕鬆鬆賺分換奬賞

得獎項目:東方表行 - 品味時間

最佳定制活動 銅獎

最佳媒體宣傳項目 - 體驗營銷 銅獎

得獎項目:大灣區共同家園青年公益基金 - On Air KOL 2021

《香港01》多個產品﹑編採﹑創作及營銷團隊的項目獲得業界認同,將繼續為讀者帶來更多元化的新聞及生活服務資訊,實現「媒體+」的理念,期待在來年的「卓越傳媒大獎」再創佳績。