近年，越來越多人開始留意零食的健康程度，而不少零食都標榜零麩質及無添加。如果要吃得健康，你有試過健康食物界的新寵——Cheesepop嗎？



由荷蘭芝士世家Mark Zijerveld 於2009年創立，Cheesepop的100%『芝士』對喜愛搜羅健康小食的人應該不陌生。Cheesepop令人欲罷不能的 “POP”口感，正是來源自其獨創專利方法，可以將芝士入面 90%水分抽乾，保留芝士原汁原味的精華！這項技術，更可以讓Cheesepop更容易保存，開封後放置於室溫都不容易變質，非常方便。可以隨身攜帶又無添加的芝士，你又試過未？

除了口感飽滿之外，Cheesepop 還通過BRC（英國零售商公會）和IFS（國際食品標準）食品認證。百分百100%芝士成份，無添加、無防腐劑、零碳水、零糖，零麩質特點更加適合一家大細，食得好味又可以吸收鈣質等多種營養。

Cheesepop有多種食法，既可以做下午茶或佐酒小食，又可以配襯沙律、濃湯等西式食品，為日常生活增添不少儀式感！Cheesepop 現在於香港有三款味道供應，分別是車打芝士、艾民頓芝士及高達芝士，心動不如行動立即試食啦！搜尋 Cheesepop hk 就會搵到各個銷售點！