秉持實踐可持續發展的不變承諾　羅馬集團ESG諮詢服務成行業榜樣

羅馬集團主席的辦公室，除了整齊地放着文件及大大小小的獎座外，可有想過還會有一輛小汽車？「車主」正是主席余季華（Ken），「這部車是我孩子20多年前的玩具，後來他們長大了，就借給了朋友，後來朋友的孩子長大後，又借予其他人，輾轉『易手』多次後又回到自己身邊。現在這是員工的小孩來公司探班時最喜愛的玩具。」這部小汽車雖已二十多歲「車齡」，但它的使命並沒因小孩長大了而完結，它彷彿日夕都在提醒Ken，可持續發展的重要性是由細節做起，不低估每個小改變的力量。「可持續發展是一個旅程，不是一朝一夕可以完成的使命，每個人都要出一分力，企業更要肩負起責任，驅動環境及社會，為世界帶來更多美好的改變。」



Ken認為，ESG能夠推動可持續發展，為人締造更理想生活環境。（龔嘉盛攝）

「君子愛財，取之有道」，隨著社會的發展，市民對商界的要求亦不斷提高，在賺取利潤的同時，亦需負起企業公民責任，保護我們共享的環境及關顧社會各階層的需要，以達至「取之社會，用之社會」的原則。在21世紀，特別是世界面臨疫情帶來的經濟與社會動盪，加上極端氣候導致的天然災害，對環境、社會及管治（ESG）的重點關注也成為全球共識，企業都把相關議題融入其發展方針。羅馬集團多年來為超過150家來自各行各業的上市公司提供ESG諮詢服務，運用其專業知識，不單協助客戶符合本港法規及各個國際準則，更藉此支持企業創造更多價值。

羅馬集團的辦公室放著一部玩具車，不單提醒Ken推動ESG的初衷，亦能夠維繫員工的緊密的合作關係。（龔嘉盛攝）

集團高瞻遠矚 視可持續發展為公司重要方針

香港聯交所於2016年的《上市規則》中提出，要求所有在港上市公司就ESG的表現發佈ESG報告，這個新規例促使集團拓展ESG諮詢服務業務。集團意識到ESG不只是企業社會責任或聲譽問題，ESG因素與企業長遠成長潛力有緊密相關性，能全面評估公司長期價值及業務表現。羅馬集團對可持續發展的矢志踐行，亦早已反映於在集團自身營運之中，Ken指，除了一般的估價、企業諮詢及風險顧問服務之外，集團亦會協助從事勘探、生產和服務業的客戶進行天然資源評估、勘探規劃以至環境保護的工作。Ken表示，天然資源的開採有機會對地區的生態造成負面影響，但只要有相應的規劃，就能以符合「可持續發展」原則的方式運用天然資源，在開採資源和環保之間取得平衡。

今年12月，羅馬集團更成為香港獨立非執行董事協會（HKiNEDA）週年會議的鑽石贊助，集團顧問兼主管（ESG及風險管理）鄭璟燁更擔任代表，就「特殊目的收購公司、環境、社會及管治與綠色金融」為題與同業分享意見。（圖片由羅馬集團提供）

蒙着眼畫畫進餐 關顧失明者需要

作為集團主席、會計師出身的Ken亦以身作則，於公司各個層面實踐可持續發展。包括更換公司所有光管為節能的LED光管，於當眼處張貼提示標語，積極參與各種回收計劃，像中秋月餅及月餅盒回收、利是封重用計劃等，讓同事由細節做起，建立環保的良好習慣。對外亦積極舉辦各項活動，秉持提升社會的願景，履行企業社會責任，積極回饋社會。例如於今年十月份，集團支持員工參加奧比斯的失明體驗。

羅馬集團積極參與公益活動。（圖片由羅馬集團提供）

眼前漆黑一片，看不見吃什麼、喝什麼，食物的滋味會是如何？要感受過失去視力帶來的不便，才能以同理心體會他們的處境，試試蒙着眼的情況下畫畫、進餐，之後或許不用失明人士再費唇舌解釋，大家已可體諒他們的需要。

此外，集團亦與大學合作舉辦大學生實習計劃，到集團工作了解職場環境。集團亦會派員工走入中學校園，分享ESG作為環球大趨勢的機遇和實際工作上的應用。Ken指未來集團計劃將分享講座擴展至小學，從小灌輸正確的價值觀，因為每一個小習慣的改變都會為可持續發展作出貢獻。良好的企業管治環境也是重要一環，Ken坦言，集團致力營造有善工作環境，支持員工與公司共同成長，例如員工有需要時可帶同孩子上班，使員工更有歸屬感。集團更在本年五月被嘉許為「性別平等和家庭崗位平等的平等機會僱主」。羅馬集團以實際作為落實對社會和環境的承諾，不單獲得業界的認同，更奪得2019年度及2021年度的BDO環境、社會及管治大獎，亦獲頒「2020年亞洲最佳可持續發展報告獎」銀獎，成為行業翹楚。

集團於ESG方面的努力，獲得業界的高度讚賞及認同，於「平等機會僱主嘉許計劃」中獲得獎項。（圖片由羅馬集團提供）

為逾150間上市公司提供ESG諮詢服務 與企業共同創造價值

集團除了透過自身的營運方針及持續實踐可持續發展，鼓勵同業積極推行ESG外，亦為不同業界提供可持續發展諮詢服務，包括支持企業系統性地訂定ESG策略並與其核心優勢鏈結，探討企業最佳實踐及設定相關執行目標，並提供建議改善措施。Ken表示，集團員工擁有多方面的專業知識，能夠全面協助企業客戶加強公司內部的合規管理、更有效的氣候風險管理，甚至替其業務尋找突破的機會。「一般企業較著重短期利益最大化，於ESG投放的資源有限。故集團了解客戶後，不單為客戶撰寫ESG報告，亦就ESG實踐應用方面提供專業意見，不單是節能省電及綠色製造等方案，亦會加強企業的管治，為員工營造平等有利的環境，以持續為企業創造多方面的價值，驅動環境及社會的美好改變。」