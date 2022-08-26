Revive Tech Asia 2022｜華為雲展示全方位方案推動企業數碼轉型
科技發展需靠業界的不斷創新和努力，香港華為早前以「創新科技」和「雲原生」為主題，於亞洲國際博覽館舉行Revive Tech Asia 2022，並設五大展區，向業界及公眾展示華為全方位的規劃、產品及服務，協助香港企業數碼轉型。
華為生態扶持計劃 推動初創企業及生態夥伴成長
企業要成功數碼轉型，需涉及不同範疇的技術，華為的雲展區就展示了雲業務、5G、企業智慧方案、數字能源等的前沿技術，以協助客戶更了解轉型的方向及所需支援。此外，亦設有「社會責任」區，率先介紹華為生態扶持計劃（Spark），透過多方面的協助加速推動初創企業及生態夥伴的業務成長，亦會透過學院教育及行業人才培養建立開發者生態，而「TECH4ALL」計劃與各地政府企業、運營商及NGO等機構就教育、自然、健康、均衡發展四大領域開展合作，推動數位發展。
展示成功例子 協助建構智慧城市
近年，政府一直致力令本港成為智慧城市，而華為的「智慧城市」區域就展示了協助內地及海外各地城市實現數碼轉型的成功例子，透過大數據、物聯網、人工智能等創新技術，帶來精細化城市管理及精準化政務服務務。AI機械狗透過華為雲ModelArts的AI模型訓練平台，實現多個場景的自動化功能；而雲、邊、端協同一體化的智慧方案——智慧流程機械人透過結合機械人流程自動化（RPA）和光學字元辨識（OCR）等技術，為客戶實現業務流程自動化、文字自動獲取等應用。
舉辦專題演講 提倡數碼轉型新方向
除了不同展區外，大會亦邀請了多位重量級嘉賓到場演講，分享數碼轉型的經驗，包括華為雲亞太地區部總裁曾興雲以「雲原生：數碼轉型的跨越式增長」為題，向入場人士介紹雲原生技術如何協助企業成功轉型。他表示企業數碼轉型並不是從0到1，而是從1到100。他提出三個倡議，包括打通數碼化轉型斷點、利用雲原生技術以及積極發展數碼轉型人才，與本地企業合作打造更具競爭力的生態，引領數碼化的浪潮。
雲原生2.0集成全棧能力 為企業智能升級
此外，華為雲業務部亞太區域互聯網及雲原生負責人倪郡亦介紹面向「全新雲原生企業」的雲原生2.0。他表示，華為雲原生2.0是一個全新以及開放的系統，集成全棧能力包括應用、大數據、人工智能等技術，從資源效率、應用敏捷性、商業智能及安全可信四個方面為企業帶來智能升級。未來，華為雲將不斷創新升級全棧雲原生技術能力，讓每個企業都能成為新的雲原生企業。
展會簽合作備忘錄 助培育人才
展覽期間，華為與香港金融管理學院簽署了合作備忘錄，透過華為雲基於自身在數碼轉型和數據治理的成就，將香港金融管理學院積累的深厚知識資產轉化成數字資產，以協助香港金融管理學院構建新一代ICT技術的系統化學科體系。雙方亦開拓合作研究及人才培養計劃，為香港培育全球化人才。