Revive Tech Asia 2022｜華為雲展示全方位方案推動企業數碼轉型

科技發展需靠業界的不斷創新和努力，香港華為早前以「創新科技」和「雲原生」為主題，於亞洲國際博覽館舉行Revive Tech Asia 2022，並設五大展區，向業界及公眾展示華為全方位的規劃、產品及服務，協助香港企業數碼轉型。



參觀人士走訪5大主題展區，了解華為雲的產品以及服務，並於參觀完成後換領紀念品。（圖片由華為（香港）提供）

華為生態扶持計劃 推動初創企業及生態夥伴成長

企業要成功數碼轉型，需涉及不同範疇的技術，華為的雲展區就展示了雲業務、5G、企業智慧方案、數字能源等的前沿技術，以協助客戶更了解轉型的方向及所需支援。此外，亦設有「社會責任」區，率先介紹華為生態扶持計劃（Spark），透過多方面的協助加速推動初創企業及生態夥伴的業務成長，亦會透過學院教育及行業人才培養建立開發者生態，而「TECH4ALL」計劃與各地政府企業、運營商及NGO等機構就教育、自然、健康、均衡發展四大領域開展合作，推動數位發展。

展示成功例子 協助建構智慧城市

近年，政府一直致力令本港成為智慧城市，而華為的「智慧城市」區域就展示了協助內地及海外各地城市實現數碼轉型的成功例子，透過大數據、物聯網、人工智能等創新技術，帶來精細化城市管理及精準化政務服務務。AI機械狗透過華為雲ModelArts的AI模型訓練平台，實現多個場景的自動化功能；而雲、邊、端協同一體化的智慧方案——智慧流程機械人透過結合機械人流程自動化（RPA）和光學字元辨識（OCR）等技術，為客戶實現業務流程自動化、文字自動獲取等應用。

香港特別行政區商務及經濟發展局局長丘應樺，JP （右一）在華為香港行政總裁鄧水根（左一）及華為香港雲業務總經理曹玲玲（左二）陪同下參覲華為雲展位。（圖片由華為（香港）提供）

舉辦專題演講 提倡數碼轉型新方向

除了不同展區外，大會亦邀請了多位重量級嘉賓到場演講，分享數碼轉型的經驗，包括華為雲亞太地區部總裁曾興雲以「雲原生：數碼轉型的跨越式增長」為題，向入場人士介紹雲原生技術如何協助企業成功轉型。他表示企業數碼轉型並不是從0到1，而是從1到100。他提出三個倡議，包括打通數碼化轉型斷點、利用雲原生技術以及積極發展數碼轉型人才，與本地企業合作打造更具競爭力的生態，引領數碼化的浪潮。

雲原生2.0集成全棧能力 為企業智能升級

此外，華為雲業務部亞太區域互聯網及雲原生負責人倪郡亦介紹面向「全新雲原生企業」的雲原生2.0。他表示，華為雲原生2.0是一個全新以及開放的系統，集成全棧能力包括應用、大數據、人工智能等技術，從資源效率、應用敏捷性、商業智能及安全可信四個方面為企業帶來智能升級。未來，華為雲將不斷創新升級全棧雲原生技術能力，讓每個企業都能成為新的雲原生企業。

華為雲業務部亞太區域互聯網及雲原生負責人倪郡亦於會場舞台上分享華為雲當中面向「全新雲原生企業」的雲原生2.0。（圖片由華為（香港）提供）

展會簽合作備忘錄 助培育人才

展覽期間，華為與香港金融管理學院簽署了合作備忘錄，透過華為雲基於自身在數碼轉型和數據治理的成就，將香港金融管理學院積累的深厚知識資產轉化成數字資產，以協助香港金融管理學院構建新一代ICT技術的系統化學科體系。雙方亦開拓合作研究及人才培養計劃，為香港培育全球化人才。