Infincotton回購衣服計劃推動環保　5年後100%退款賦衣服二次生命

衣、食、住、行是每個市民不可或缺的基本生活元素，但我們還會追求更好的享受，就像衣服，每逢換季或節日，不少人總會添置新衣，也因「速食時裝」的潮流文化，衣服雖愈買愈多，但壽命卻愈來愈短，很快便被棄置在堆填區，構成環境壓力。有人開始反思時裝文化，更有人推出嶄新的營商理念，創立了Infincotton，以100%售價「回購衣物」的銷售方式，推動環保概念。



「社區舊衣回收箱計劃」自2006年於香港實行，鼓勵市民在換季期間，把衣物捐贈至社福機構，再轉贈予有需要的人。不過多年來成效並不顯著，除了因為沒有經濟誘因之外，不少市民為貪方便，把剩餘的舊衣物直接丟棄至垃圾箱，造成浪費。

（圖片由Infincotton提供）

創立品牌推動「回購衣物」 嶄新生活理念

環保是生活中一個重要議題，政府一直提倡「3R」的概念，即回收（recycle）、重用（resue）及減用（reduce），鼓勵市民身體力行實踐環保，但當中還是缺乏經濟誘因。不過，坊間近年開始探討「回購」（rebuy）的可行性，兩位「90後」年輕人，則嘗試把嶄新的營商概念實踐在時裝方面。Johnathan與Johnny於今年創立了時裝品牌Infincotton，以「回購」作為品牌的營商理念。

每件衣服上都有一個二維碼，掃瞄後完成手續即可以取得回購奬賞。（圖片由Infincotton提供）

每日紡織廢物約392噸 反思衣服「生命」周期

無論多喜歡一件衣服，若然染有污漬，甚至破損，對於注重外觀的香港人，大多都會扔掉。Johnny笑言自己平日少買衣服，衣櫃裡的衫褲寥寥可數，就算衣服有破損都不捨得丟棄，但又總不能再穿出街，令他漸漸反思衣服的生命周期。一般上衣大概可穿著3至6年，隨著穿著次數愈多，破損機會愈大，除了送往堆填區之外，又有沒有其他解決方案呢？這個構想，令他開始萌生「衣服回購」的想法。Johnny表示，以香港為例每日約有392 噸紡織廢物丟棄在堆填區，如果能夠教育市民衣服回購的概念，將可減輕堆填區的壓力。

彈性現金回購方案 不扣除任何耗損或運費成本

初創公司的成功，可推動社會向新方向發展，而Infincotton的成立，是期望公眾提升對環保的意識。Johnny指，公司發展初期會以網店營運，衣服產品則主要以黑、白及沙色的素色上衣為主，定價一律$259，全棉質料、透氣且耐磨，既適合本地潮濕天氣，也迎合普羅大衆對衣服能達到內搭外穿的時尚追求。「試想想現今社會，基本上每人家中都至少備有一件素色上衣來內搭外穿，而現在客人只需要在網店購物後，便會有專人把貨品送到府上，是何等方便呢？

在購買貨品時須從兩個回購計劃中二擇其一：包括於5年內以40%回購上衣，或於5年後全數回購。」他表示為便利忙碌的香港人，當到指定時間，只要掃瞄衣服上的二維碼，經確認後便會有專人上門回收，並即場現金回購，毋須扣除任何成本及運費。就算衣服上有任何污漬及磨損，都不會扣減任何費用。因此顧客實際上只付了約$160。

Infincotton提供黑、白及沙色棉質上衣予客人選擇。（圖片由Infincotton提供）

按圖看購買上衣至回收流程：

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大眾實踐環保賺取回報 衣服循環再造達致雙贏局面

他期望公司在主導企業社會責任的同時，也可以將生意做得有聲有色，把衣服回購和環保的概念融入生活習慣。他說：「『回購衣服』是個嶄新的概念，期望只是改變世界環保觀的第一步，之後能夠擴展至其他行業，讓大眾可以從日常消費習慣開始，改變世界。」他又表示，回收的衣服會轉交外判商，進行清潔後會被碎成纖維，再被重新製作成布料和衣服，減少浪費。

Johnny表示，客人完成網上手續後，就會有專人上門收取衣服。（圖片由Infincotton提供）

對於未來發展，Johnny表示有信心將公司發展得更具規模，未來亦會考慮開設實體店，方便市民可以在線下買衣服，親身體驗產品和了解環保的理念。