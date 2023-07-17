高鐵遊攻略｜探大熊貓睇大佛　暢玩成都

七、八月是旅遊旺季，想一家大細或一班好友試下旅遊新體驗，一於坐高鐵暢遊國家級景點！ 高鐵於7月1日已經開通成都東綫，沿途經三個新站點，大家可直接搭高鐵去成都探大熊貓、去樂山欣賞彌勒佛坐像造型的樂山大佛、到宜賓享受被蜀南竹海包圍的非凡體驗。



搭高鐵探訪大熊貓 遊歷四川文化名城

超萌的大熊貓，YT抖音看不夠，當然要近距離親親這些可愛國寶！只要乘坐高鐵成都東新綫遊四川，首站直達大熊貓繁育研究基地，探訪大熊貓; 欣賞川劇、變臉，體驗非物質文化表演；遊歷金庸筆下武俠名山「青城山」，旅程老少咸宜又富教育意義！

成都東綫站點：

香港西九龍、深圳北、虎門、廣州南、肇慶東、桂林西、貴陽東、宜賓西* 、樂山* 、 成都東*（*新增站點）

成都必遊(一)︰與呆萌大熊貓近距離接觸 — 成都大熊貓繁育研究基地

由香港西九龍站乘高鐵出發往成都東站再接駁地鐵2號綫及7號綫，即可輕鬆遊走充滿歷史色彩的四川市區及郊區，如此方便就如打開隨意門，隨時走進大熊貓的家！極具教育意義的大熊貓繁育研究基地，30多年來一直堅守大熊貓繁育、科研、保護教育的使命。特別適合一家大小，帶同小朋友親親動物，學習保育國寶的知識。大熊貓園區佔地甚廣，足夠玩上大半天，有興趣的朋友可參考網站的推薦路線。今次亦為大家精選了必睇推介，包括到新生兒產房一窺熊貓寶寶，軟糯呆萌一定令你瞬間溶化；參觀大熊貓餵食環節，欣賞牠們吃竹子大餐的可愛模樣；亦可到明星大熊貓「滾滾」新家，認識牠們的生活環境，來一個大熊貓深度遊！

大熊貓繁育研究基地

地址：成都市成華區成都外北熊貓大道1375號

建議交通：

高鐵站出發：由成都東站經地鐵7號綫外環，於駟馬橋站換乘3號綫於熊貓基地站下車，於地鐵熊貓大道站轉乘公車熊貓基地南門地鐵接駁綫前往。

成都必遊(二)︰成都變臉表演 — 蜀風雅韻

看過可愛的大熊貓，不如來欣賞一場精彩絕倫變臉表演。變臉是川劇中一種表演技藝，用來揭示劇中人物的內心感情變化，表演者的面容不到一秒鐘極速變化，令人拍案叫絕！不少旅客都慕名來到成都，專程現場欣賞四川獨有的變臉表演。在「蜀風雅韻」大家可以欣賞到川劇表演大師的精彩演繹，如魔術般的「變臉」、利用燈光和手形演繹的「手影戲」，川劇獨門絕活「滾燈」，感受不一樣的藝術文化之旅。

蜀風雅韻

地址：成都市青羊區琴台路132號市文化公園門口蜀風雅韻民俗茶館

建議交通：

高鐵站出發：由成都東站乘地鐵2號綫，於通惠門站下車，步行約7分鐘前往。

成都必遊(三)︰嗜辣者天堂 — 寬窄巷子

民以食為天，來到成都，嗜辣者一定不能錯過正宗川菜。川菜以麻、辣、鮮、香為特色，其中，港人最愛的麻辣火鍋，令人邊吃邊冒汗，又辣又過癮！仿古四合院建築群寬窄巷子，既是成都市三大歷史文化保護區之一，又是聞名於世的食街，穿梭其中，恍如置身康熙年間的古街道，也能找到不少精品茶館及餐廳，品嘗地麻辣火鍋，嘆新派川菜，嗜辣者不能錯過。

地址：成都市青羊區長順上街127號

高鐵站出發：由成都東站乘地鐵2號綫，於中醫大省醫院站轉乘4號綫於寬窄巷子站下車，步行約2分鐘前往。

成都必遊(四)︰穿梭遊走武俠名山 — 成都青城山

離開成都市區，向山林進發，位於都江堰風景區的青城山，擁「青城天下幽」美譽，是世界文化遺產之一。青城山山林屬靈秀之地，有日出、雲海、聖燈三大自然景觀，是與大自然連結的好地方，由於海拔較高，青城山平均氣溫低，不少人以此作為避暑勝地。青城山同時蘊藏深厚的文化背景，是金庸筆下的武俠名山「青城山」，又受到唐代詩人杜甫的偏愛，為之賦詩。喜歡欣賞自然風景或金庸粉絲，就要來到「青城山」朝聖。

青城山

地址：成都市都江堰市青城山風景區

建議交通：

高鐵站出發：由成都東站乘的士前往，約1小時45分鐘。

樂山必遊︰崖石造雕藝術 — 樂山大佛

樂山大佛位於樂山市岷江、青衣江和大渡河交匯處凌雲山的岩壁之上，不但是全國重點文物保護單位，亦是文化與自然雙重遺產，連電影《風雲》亦曾於此取景。樂山大佛高約70米，造型為彌勒佛坐像，刻工線條流暢，莊嚴神聖。樂山大佛在沒有現代大型工具的情況下依山臨江開鑿而成，不禁令人驚嘆古人的智慧和手藝。

樂山大佛

地址：樂山市南岷江東岸凌雲寺側，瀕大渡河、青衣江和岷江三江

建議交通：

高鐵站出發：由樂山站乘302路公交至烏龍寺站下車、或乘601路公交至龜城山站下車步行前往，約1小時16分鐘。

宜賓必遊︰作客竹林深處 — 宜賓蜀南竹海

宜賓是一個釀酒業發達的城市，出產著名的五糧液，被譽為「酒都」。五糧液以外，宜賓擁有綿延120平方公里的蜀南竹海，是世界上面積最大的竹海，超過九成的植被被竹子覆蓋，當地人一直致力守護造片竹林，令竹類生態系統得以保存完整。絕對值得深入這片竹海，細看大自然的奇妙，亦是攝影愛好者的必到之處。

建議交通：

高鐵站出發：由宜賓西站乘的士前往，約1小時

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https://www.highspeed.mtr.com.hk/tc/travel/index.html

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