手腕痛症或導致肌肉萎縮！物理治療師教你好好保護雙手

對辦公室工作人士而言，肩頸痛當然留意得多，但手腕痛症或被視為普通肌肉痛，未必會正視。然而，物理治療師黃晉賢坦言若不及時處理，手腕痛症後果十分嚴重，甚至會導致肌肉萎縮，連一杯水亦拿不穩！想知如何修正手部姿勢，避免手腕痛症？黃醫師將於本文一一道來。



手腕痛症要正視

若你曾久坐辦公室工作，對於肩頸痛症肯定不會感到陌生，然而手腕痛症同樣需要正視，事關俗稱「滑鼠手」的腕管綜合症亦是辦公室工作人士常見的痛症之一。大家或許對此認識不多，認為是普通手痛而將其忽視，但物理治療師黃晉賢（Steven）為大家打破這個誤解：「手腕痛症若不及時處理，後果十分嚴重，例如拇指下方、像雞脾似的大魚際肌群會肌肉萎縮，或者手指分不到尖和鈍、凍和熱的感覺，甚至是握不到拳，以及連拿起一杯水都力量都欠奉。」

物理治療師黃晉賢表示手腕痛症若不及時處理，後果十分嚴重，或導致肌肉萎縮。

姿勢和道具相輔相成

歸根究底，手腕痛症和肩頸痛症一樣，均是源自錯誤姿勢，「大家使用鍵盤和滑鼠時，雖然只會作出細微的動作，但這些動作在不正確的位置下，會導致手部麻痺。最簡易的例子是舊式辦公桌下，有一個拉出的盤作放鍵盤之用，而你需要沉低手臂，再上屈曲手掌打字，從而令到腕隧道收窄，是一個十分差的姿勢。」

那麼手腕姿勢又該如何調整呢？Steven坦言靠道具最實際：「滑鼠墊其實比大家想像中有用！因為滑鼠墊夠軟，能夠減少手腕的壓力。另外，有些滑鼠墊附有突起的軟膠承托手腕，這亦有助手腕在使用滑鼠時保持正確姿勢。」假如大家不幸地已出現手腕痛症，「坊間有一些手腕承托架，大家休息時使用能減少痛感。」

Steven表示滑鼠墊能夠減少手腕的壓力，而且有些滑鼠墊附有突起的軟膠承托手腕，亦有助手腕在使用滑鼠時保持正確姿勢。

正所謂「防患於未然」，除了保持正確的姿勢外，拉筋對於防止受傷同樣是不可或缺，今次Steven就分便為大家示範幾個坐在辦公室都能做到的手部和肩頸拉筋動作。

手部拉筋動作

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肩頸拉筋動作

CASIO全新計算機 傾斜3°符合人體工學

總結上文，可見「符合人體工學」六個字的確是有其價值。CASIO推出的全新人體工學計算機JE-12E及DE-12E系列，其操作面傾斜3°便正好符合人體工學，以階梯方式排列按鍵，使手指按下按鍵時可保持自然垂直的狀態，減輕手部負擔。

CASIO全新人體工學計算機，其操作面是符合人體工學的傾斜3°。

據ASMARQ Co. Ltd. 研究調查顯示，有83%的用家認同「用人體工學計算機比傳統計算機更容易打字」，操作時可保持自然的姿勢，反映獨特創新的操作面和鍵盤設計更適合右手慣用者。

ASMARQ Co. Ltd. 研究調查反映JE-12E及DE-12E系列獨特創新的操作面和鍵盤設計更適合右手慣用者。

除了功能性滿分，其外觀同樣充滿日系感覺，以曲線融入設計，令計算機的外觀更圓滑和自然；計算機外殼的凹凸波紋觸感飾面，能提升手感；鍵盤以人體工學為基準設計，貼合手指移動，按下時更舒適；按鍵由不同顏色塑膠材料所組合而成，達致永久不褪色的優點。

纖巧桌上型JE-12E系列，建議零售價：$399。

桌上型DE-12E系列，建議零售價：$499。

（資料及相片由客戶提供）