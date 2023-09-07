全線250間麥當勞升級McCafé即磨咖啡 M記變全港最大連鎖咖啡店？

麥當勞近日宣布優質濃香咖啡已經完成歷史任務光榮「退休」成為全城熱話，市民紛紛感到可惜之際，麥當勞宣布將由McCafé 咖啡替代上場，究竟升級後的McCafé 咖啡有咩唔同？



麥當勞咖啡榮休 升級後成全港最大連鎖咖啡店

全港麥當勞超過250間，但過往就只有大概130間餐廳提供McCafé即磨咖啡，鍾情McCafé 咖啡的市民或許總要「行多幾步」。不過，隨著麥當勞咖啡「榮休」，麥當勞亦進行全線升級，擴展到全港250間餐廳都提供McCafé即磨咖啡！除了為市民帶來更多方便及更大享受，亦令麥當勞一躍成為全港最大連鎖咖啡店！

麥當勞全線250間升級McCafé即磨咖啡（麥當勞官方圖片）

網民：McCafé好飲好多 精品咖啡豆功不可沒

雖然此舉惹來不少聲音，但亦有不少網民表示期待，認為轉用McCafé咖啡是「德政」，更有網民指「以啡論啡，（McCafé）贏不只一點半點」、「以前成日買餐加錢轉McCafé 咖啡」、「佢啲齋啡入口係勁香，每朝飲完成個口腔都好舒服」。相信McCafé咖啡之所以能夠在港人心目中「跑出」，除了是因為McCafé咖啡是連鎖咖啡店中性價比較高的選擇外，McCafé所採用的咖啡豆亦應記一功！

以往麥當勞只有McCafé採用Cocoa Tazza精品咖啡豆，而麥當勞餐廳則使用咖啡粉或普通咖啡豆沖製。全面升級後，麥當勞所有餐廳將採用與McCafé同款精品咖啡豆，以新鮮即磨沖製方式取代滴漏方式沖製咖啡。Cocoa Tazza咖啡豆獲得「雨林聯盟認證」，配方選用來自埃塞俄比亞、秘魯和墨西哥的100% Arabica咖啡豆，經過深度烘焙，可以保存濃郁豐厚的咖啡香氣，入口更帶有微微朱古力及小麥風味，層次分明且餘韻豐富！

升級是否純為加價？

很多人疑惑整個升級是否為了加價，記者翻查後整合了升級前後跟餐咖啡的價錢分別。在升級前，McCafé Americano 即磨黑咖啡（大）跟餐需要加HK$8升級，而升級後套餐無需加錢便可享用細杯的McCafé Americano 即磨黑咖啡，跟餐加HK$2.5便可升級大杯裝；以往跟餐加HK$2轉飲即磨咖啡的顧客，現在同樣可加HK$2轉飲McCafé White Coffee 即磨白咖啡，分別只是現在可享用到更好的咖啡豆；而McCafé Latte 即磨鮮奶咖啡（大）則一如以往跟餐加HK$8便可享用，並無加價，反而現在加HK$5就可以享用到細杯Latte，變相是多了一個相宜的選擇。