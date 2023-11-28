天氣轉涼日式鍋物推介 銅鑼灣$198嘆日本和牛壽喜燒

天氣轉涼，最適合吃一些些熱騰騰的美食，壽喜燒定是絕佳之選！位於銅鑼灣的昼月，近日推出壽喜燒套餐，午市只要 $199，即可享用日本廣島元就霜降和牛、炸物、野菜盛合及甜品等，絕對令你大滿足！



銅鑼灣日式料理店昼月最新推出全新壽喜燒套餐，午市時段只要 $198，即可享用 「A5霜降和牛壽喜燒」，包括有 100g 的 A5 霜降和牛片、日式漬物、野菜盛合、特色炸物、御飯及馬卡龍；晚市 $880 二人套餐更有多達 18 品的料理，絕對能滿足一眾愛吃肉的人士！

午市時段 $198嘆A5 霜降和牛「元就」

昼月的壽喜燒套餐中的A5 霜降和牛，是精選香港罕見、擁有黑毛和牛廣島血統廣島的和牛「元就」。要得到「元就」和牛的稱號，牛隻的父母其中一方一定具廣島縣血統，並且終其一生都飼育於廣島縣。「元就」的特質是肌肉纖維較細，沒有多餘脂肪。鮮紅的肉色帶有細微的油花，上等的脂肪香氣融化在舌尖，讓人能細細品味醇厚的美味，每嚼一口肉味便愈濃，是具有深度的傳統廣島和牛。經過涮煮後，牛肉散發濃郁的肉香，配上壽喜燒香甜的醬汁，為食客帶來極致的壽喜燒享受。

若是想吃豚肉，餐廳亦有供應容崎大米豚壽喜燒，只要 $148，即可享用 100g 日本宮崎大米豚及多款菜品！宮崎大米豚以日本國產大米及宮崎縣的大自然空間及新鮮山水養飼，脂肪潔白，瘦肉色澤鮮亮帶紅，肉質軟嫩多汁，肉味濃郁，食用時唇齒留香，不帶一絲油膩感，叫大家為之一亮的豚肉壽喜燒。

晚市$880 壽喜燒二人前 嘆和牛、西冷、生蠔、鮑魚、刺身

如晚上要與親友來個舒適又飽肚的聚會，$880 的壽喜燒二人前套餐絕對是一時之選！15 品內容有多款不同肉類，包括有 A5 和牛西冷、A5 霜降和牛片、A5赤肉和牛片 及日本豚梅片，以及時令生蠔、磯煮鮑魚、季節刺身等，絕對是大滿足的享受。另外昼月亦提供多款不同特色甜品，特別值得一試的絕對是近日在港大受歡迎的日式拿破侖千層酥。酥脆薄身的千層酥，配上幼滑的忌廉及鮮甜水果，滋味無窮。

昼月食物介紹

+ 4

A5 霜降和牛壽喜燒 $198（午市限定）

套餐包括：

100g A5 元就霜降和牛片，日式漬物、野菜盛合、特色炸物、御飯、法國馬卡龍



宮崎大米豚壽喜燒 $148（午市限定）

套餐包括：

100g 宮崎大米豚、日式漬物、野菜盛合、特色炸物、御飯及法國馬卡龍



A5 和牛壽喜燒 15 品 （二人前）$880（晚市限定）

套餐包括有酒肴、自家漬蕃茄、時令生蠔 2 隻、季節刺身四點、磯煮鮑魚、野菜盛合（野菜，鲜菌，豆腐及葛絲）、A5 和牛西冷 120g、A5 霜降和牛片 100g、A5 赤肉和牛片 100g、日本豚梅片 100g、御飯及甜品



其他推介：

士多啤梨吉士忌廉日式千層酥$68

紅豆綠茶白玉牛角包窩夫併雪糕 $68

9pm 至 11:30pm 期間，男士 $168/位，女士 $98/位，即可暢飲超過 35 款清酒

